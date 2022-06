«Schmigadoon!» bekommt eine zweite Staffel

TV-News

Nach einem Ausflug in eine Welt mit Musicals aus den 1940ern und 1950er, geht es für die Protagonisten nun in die nächsten beiden Jahrzehnte.



Apple TV+ hat die Verlängerung der Muscial-Comedy-Seriebekanntgegeben. Außerdem werden Tituss Burgess und Patrick Page Teil des Casts für die zweite Staffel. Die Serie erzählt von dem Liebespaar Melissa (Cecily Strong) und Josh (Keegan-Michael Key), die wieder neuen Schwung in ihre Beziehung bringen wollen und sich deshalb auf eine Rucksacktour begeben.Sie entdecken auf ihrer Reise Schmigadoon, eine magische Stadt, in der alle Bewohner wie in einem Musicalfilm aus den 1940er und 1950ern leben. Die Songs und Charaktere sind dabei von «Oklahoma!» und «The Music Man» inspiriert. Doch schon bald wird den beiden klar, dass sie den Ort nicht wieder verlassen können, ehe sie nicht zuvor die wahre Liebe gefunden haben. Die zweite Staffel wird daran anknüpfen, dass die beide ihre wahre Liebe gefunden haben, aber nun in Schmicago landen. Dort ist alles von Musicals aus den 1960ern und 1970ern inspiriert.Neben den Hauptdarstellern kehren auch Ariana DeBose, Kristin Chenoweth, Dove Cameron, Ann Harada, Jane Kraskoswki, Martin Short und Doc Lopez für die neunen Folgen zurück. Auch in Deutschland sind die sechs Folgen der ersten Staffel bei Apple TV+ zu sehen. Die Folgen gingen am 16. Juli 2021 erstmals auf Sendung.