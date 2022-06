VOD-Charts

Die vorderen drei Plätze machen die Platzhirsche des Streamiggeschäfts unter sich aus, wobei Netflix seine Führungsposition eindrucksvoll untermauert.

Alleine am Eröffnungswochenende wurde die seit Ende Mai zur Verfügung stehende Netflix-Serienach Angaben des Streamers weltweit über 286 Millionen Stunden gestreamt. Zwischen dem 30. Mai und 5. Juni erhöhte sich dieser Wert auf über 335 Millionen Stunden, womit man klar diese hauseigene Liste anführt. Hinzu kommt aber noch, dass auch die ersten drei Staffel der Science-Fiction-Serie stark nachgefragt waren und die Plätze zwei bis vier belegen. Für die erste Staffel werden über 75 Millionen Streaming-Stunden angegeben, Runde zwei kommt auf über 58 Millionen und die dritte Season erzielte über 47 Millionen Stunden. Auch die Marktforscher von Goldmedia weißen für «Stranger Things» einen überragenden Wert aus, doch dazu später mehr.Die Top10 beginnen in dieser Woche mit dem ARD-Krimi, der online 2,24 Millionen Mal abgerufen wurde. Ob es sich dabei um einen einzelnen Film handelt, geht aus den Zahlen jedoch nicht hervor. Knapp davor landet die britische Netflix-Reihe, die zwischen dem 3. und 9. Juni auf eine Bruttoreichweite von 2,25 Millionen kam. Mitundschlägt Amazon Prime Video auf Platz acht und sieben auf. Die beiden Titel wurden in der zurückliegenden Woche 2,44 beziehungsweise 2,46 Millionen Mal geklickt.Mit Rang sechs geht es zurück zu Netflix , woauf 2,69 Millionen Abrufe kam. Knapp davor setzt sich, deren dritte Staffel am 20. März beim kalifornischen Streamer erschien. Mit 2,71 Millionen Views wurde die animierte Anthologie-Serie bester Titel unterhalb der Drei-Millionen-Marke. Diese übersprangmit 3,43 Millionen Aufrufen locker.Auf dem Treppchen landen diesmal alle drei großen Streamingdienste. Bronze geht an Disney+ für. Die «Star Wars»-Serie, von der mittlerweile vier Folgen abrufbar sind, wurde in der 23. Kalenderwoche 3,73 Millionen Mal abgerufen. Über eine Bruttoreichweite von 5,29 Millionen und somit Silber darf sich der Streamingdienst des Versandhändlers Amazon freuen, denn dort erschien in der vergangenen Woche die neue-Staffel. Keine Überraschung: Gold geht an den Marktführer Netflix, dennwurde in den zurückliegenden sieben Tagen laut den Marktforschern von Goldmedia 14,3 Millionen Mal gestreamt.