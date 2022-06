Quotencheck

Die Doku-Soap, die seit acht Jahren produziert wird, kehrte mit sechs neuen Geschichten zurück.

Der Fernsehsender VOX begleitet seit Jahren die Paare aus der Sendung «Ab ins Beet!» auch mit «Einmal Camping, immer Camping» durch den Sommer. Die Episoden sind dann im Frühjahr des darauffolgenden Jahres zu sehen. In diesem Jahr startete die Ausstrahlung am Sonntag, den 24. April, um 18.10 Uhr. 1,36 Millionen Menschen verfolgten den Auftakt, der sechseinhalb Prozent holte. Bei den Umworbenen waren 0,35 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei fantastischen 7,7 Prozent.Die zweite Ausgabe, die am 1. Mai 2022, über die Fernsehschirme flimmerte, ließen sich 1,12 Millionen Zuschauer nicht entgehen. Am Maifeiertag sicherte sich die VOX-Produktion einen Marktanteil von 5,9 Prozent. Bei den Umworbenen ging es deutlich abwärts, nur noch 0,26 Millionen Zuschauer waren dabei. Das hatte zur Folge, dass sich die Programmplanung mit sechseinhalb Prozent zufriedengeben musste.Sieben Tage später saßen 1,00 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen und sicherten VOX einen Marktanteil von sechs Prozent. Obwohl nur noch 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige «Einmal Camping, immer Camping» verfolgten, kletterte der Marktanteil um einen halben Prozentpunkt auf sieben Punkte. Mitte Mai ging das Interesse weiter zurück, nur noch 0,89 Millionen Menschen wollten die Abenteuer der Camper sehen, der Marktanteil rutschte auf 5,4 Prozent. 0,20 Millionen Umworbene wurden ermittelt, der Marktanteil bei den jungen Leuten lag bei 6,1 Prozent.Der absolute Tiefstwert der Staffel wurde am Sonntag, den 22. Mai, um 18.10 Uhr gemessen. Die VOX-Produktion hatte nur noch 0,85 Millionen Zuschauer vorzuweisen, der Marktanteil sackte auf 5,3 Prozent. Lediglich 0,16 Millionen Menschen, die zu den Umworbenen gehörten, wollten das Programm sehen. Der Marktanteil bei den jungen Leuten lag nur noch bei 4,9 Prozent.Das Staffelfinale, das am 29. Mai auf dem Programm stand, kam dann wieder auf bessere Werte. 1,11 Millionen Zuschauer waren dabei, dies entsprach einem Marktanteil von 5,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern wurden 0,27 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass die Sendung auf sechseinhalb Prozent kam.Die neue Staffel wollten im Durchschnitt 1,06 Millionen Zuschauer und 5,8 Prozent sehen. Bei den jungen Menschen lag bei 0,25 Millionen und sechseinhalb Prozent. Vor einem Jahr waren noch 1,27 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich damals auf 5,9 Prozent. Damals waren 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie, die für 6,9 Prozent Marktanteil sorgten. Im Herbst 2020 wurden 1,07 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent gemessen. Die Geschichten aus dem Pandemie-Sommer wollten 0,35 Millionen Zuschauer sehen, das führte zu 6,8 Prozent Marktanteil.