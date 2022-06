«Who Is Ghislaine Maxwell?» geht Ende Juni auf Sendung

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender Starz wird die Sendung am letzten Sonntag des Monats ausstrahlen.

Starz hat einen Premierentermin und einen ersten Trailer für die kommende dreiteilige Dokumentarserie über Ghislaine Maxwell, die als Menschenhändlerin arbeitete, veröffentlicht. Die von All3Media produzierte Seriewird am Freitag, den 24. Juni um Mitternacht auf der Starz-App und den On-Demand-Plattformen zu sehen sein.Die erste Folge wird dann am Sonntag, den 26. Juni um 9:00 Uhr Uhr ausgestrahlt, die nächsten beiden Folgen kommen wöchentlich. Die Dokumentation wurde in Zusammenarbeit mit Roast Beef Productions erstellt. Maxwell, die im vergangenen Dezember wegen Sexhandels in Verbindung mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verurteilt wurde, soll am 28. Juni verurteilt werden."Wir haben uns an Geschichten von Männern gewöhnt, die junge Frauen ausnutzen", sagt die ausführende Produzentin Dorothy Byrne. "Die Geschichte von Ghislaine Maxwell schockiert und fasziniert, weil sie eine Frau war, die sich an junge Frauen heranmachte. Sie nutzte die Tatsache, dass sie eine Frau mittleren Alters mit einem glasklaren englischen Akzent war, um verletzliche junge Frauen zu ködern."