Sat.1 bringt «99  Eine:r schlägt sie alle!» mit neuer Moderatorin zurück

Statt Johanna Klum wird Melissa Khalaj viermal an der Seite von Florian Schmidt-Sommerfeld moderieren, damit spendiert Sat.1 der Spielshow eine Folge mehr als im vergangenen Jahr.

Wenn man in den zurückliegenden Wochen und Monaten an das Programm von Sat.1 fallen einem nur wenige Quotenerfolge ein, doch geht man in den Sommer 2021 zurück begegnet einem das Spielshow-Format, das im Juli auf Marktanteile in der Zielgruppe zwischen 9,4 und 11,7 Prozent kam. Dementsprechend bestätigte der Bällchensender recht schnell eine Fortsetzung, die zweite Staffel wird dann aber statt drei gleich vier Episoden umfassen. Angesichts des Erfolgs ist dies keine Überraschung.Und noch eine Neuerung hielt Sat.1 in seiner Ankündigung parat. An der Seite von Florian Schmidt-Sommerfeld wird künftig nicht mehr Johanna Klum moderieren, sondern Melissa Khalaj, die derzeit auch die Primetime-Show «All Together Now» führt und künftig auch «The Voice of Germany» moderieren wird. Sat.1 zeigt die drei neue Juli-Folgen ab dem 8. Juli immer freitags um 20:15 Uhr sowie eine weitere Ausgabe am 12. August.In «99» treten insgesamt 100 Kandidaten zwischen 19 und 72 Jahren aus ganz Deutschland in 99 Spielen gegeneinander an. In jedem Spiel gilt: Der oder die Letzte muss die Show verlassen. Die Kandidaten müssen die Spiele mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness meistern. Ziel ist es somit in jedem Spiel nicht letzter zu werden und das 99. Spiel zu gewinnen. Wem da gelingt, winkt ein Preisgeld von 99.000 Euro. Produziert wird «99 – Eine:r schlägt sie alle!» von Fabiola.