Nach Aigner-Abgang: WBD findet Nachfolger für deutschsprachigen Raum

Köpfe

Großes Stühlerücken bei Warner Bros. Discovery: Nachdem Susanne Aigner am Vormittag verabschiedet wurde, müssen weitere Führungskräfte gehen. Ein Nachfolger steht in Hannes Heyelmann bereits fest.

Warner Bros. Discovery treibt die Neuaufstellung nach dem „auf eigenen Wunsch und in freundschaftlichem Einvernehmen“ erfolgten Abschied von Susanne Aigner, Geschäftsführerin Discovery GSA & BeNeLux , voran und hat in Hannes Heyelmann am Nachmittag einen Nachfolger präsentiert. Er wird für alle Geschäftsbereiche von Warner Bros. Discovery in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein und wird in Abstimmung mit den entsprechenden internationalen Verantwortungsbereichen des Unternehmens für Streaming, Sport, Programmierung von US-Inhalten und Studio lokale Strategien entwickeln, um Wachstum und Effizienz zu steigern. Zu seinem Aufgabengebiet gehören die Pay- und FTA-Sender, die Vermarktung sowie die Monetarisierung von US-Inhalten über alle Geschäftsbereiche hinweg – einschließlich Kino, TV-Lizenzierung, Consumer Products, Games und Home Entertainment – sowie die Mitverantwortung für die Streaming-Dienste.Zuletzt war Heyelmann als EVP Programming, EMEA, bei WarnerMedia tätig, wo er für die Content-, Windowing- und Akquisitionsstrategien für HBO Max und die Entertainment-Sender des Unternehmens verantwortlich war. Darüber hinaus war er für die Bereiche Creative Services, Research und Insights und Channel Marketing zuständig. Zudem leitete Heyelmann auch die lokale Kinoproduktion in der GAS-Region. Davor war Heyelmann SVP & Managing Director für Zentral- und Osteuropa und International Originals Programming Strategy bei Turner.Priya Dogra, President & Managing Director, EMEA (ohne Polen), sagt: „Hannes verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der GAS-Region und bringt von seiner Rolle als Leiter der gesamten Programmstrategie von WarnerMedia in der EMEA-Region ein tiefes Verständnis und eine Leidenschaft für unsere Inhalte und Marken mit. Seine Führungsqualitäten und sein breites Fachwissen werden sich unmittelbar auf die Zusammenführung der Geschäftsbereiche von Warner Bros. Discovery auswirken und dazu beitragen, unseren zukünftigen Erfolg in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sichern.“Hannes Heyelmann fügt hinzu: „Ich freue mich sehr darauf, unsere erfolgreichen Geschäfte und Teams von WarnerMedia und Discovery zusammenzuführen und auszubauen. Warner Bros. Discovery verfügt über eines der vielfältigsten und beliebtesten Portfolios der Welt und ich kann es kaum abwarten, unser Unternehmen strategisch so zu positionieren, dass es in den wichtigen deutschsprachigen Märkten weiterhin erfolgreich ist.“Neben Susanne Aigner trennt sich Warner Bros. Discovery von weiteren Führungskräften in der EMEA-Region. So verlässt auch Sylvia Rothblum, Country Manager Deutschland, Österreich und Schweiz für WarnerMedia, das Unternehmen. Sie war erst im Juni 2021 als eine von dreien die Nachfolge von Iris Knobloch angetreten. Neben Aigner und Rothblum verlassen auch Thomas Ciampa, Country Manager für Italien, Spanien und Portugal bei WarnerMedia, Lydia Fairfax, SVP Commercial Partnerships, EMEA für Discovery und David Fisher, VP Vorauswerbung für Discovery, das Unternehmen.„Sylvia, Susanne, Thomas, Lydia und David haben einen enormen Wert für unser Unternehmen geschaffen und dabei die Karrieren so vieler Menschen geprägt. Ich bin dankbar für ihre vielen Beiträge und ihre Unterstützung bei der Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs und wünsche ihnen alles Gute“, Dogra in einer Mitteilung.Zum Führungsteam um Priya Dogra gehören neben Heyelmann auch folgende Personen: Alessandro Araimo wird General Manager für Italien, Spanien und Portugal. Zuvor war er EVP und General Manager für Discovery in Italien. Pierre Branco wird General Manager für Frankreich, Benelux und Afrika. Zuvor war er Country Manager für WarnerMedia in Frankreich, Benelux, dem Nahen Osten und Afrika sowie Head of Affiliates and Ad Sales für EMEA. Jamie Cooke wird General Manager, Mittel- und Osteuropa, baltische Staaten, Nahen Osten, Mittelmeerraum und Türkei. Zuvor war er Country Manager für Discovery in ganz Mittel- und Osteuropa sowie im Nahen Osten und in Afrika. Antonio Ruiz wird General Manager, Großbritannien und Irland. Zuvor war er General Manager für Discovery in Spanien, Frankreich und Portugal. Christina Sulebakk wird General Manager, Skandinavien. Zuvor war sie General Manager von HBO Max in ganz Europa.