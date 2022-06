«Der Schwarm»: ZDF bettet High-End-Serie in Doku-Zweiteiler ein

TV-News

Außerdem hat der Mainzer Sender eine Kooperation mit der Unesco vereinbart, die ein digitales Format in der ZDFmediathek vorsieht.

Einen Tag vor dem heutigen Welttag der Ozeane gab das ZDF in Berlin erste Einblicke in die internationale Koproduktion, deren acht Folgen im kommenden Frühjahr auf den Markt gespült werden sollen. Zurzeit befindet sich die Serie, die auf dem Bestseller von Frank Schätzing basiert, noch in der Postproduktion. Das ZDF plant eine Ausstrahlung an vier aufeinanderfolgenden Abenden in Doppelfolgen sowie eine Vorab-Veröffentlichung in der ZDFmediathek. Als Showrunner fungieren Frank Doelger und Frank Schätzing. Für die Produktion sind Intaglio Films und ndF International Production verantwortlich. Doelger (Intaglio) ist zusammen mit Eric Welbers (ndF) auch als Produzent aktiv. Als Regisseure sind Barbara Eder, Philipp Stölzl und Luke Watson beteiligt.Die Serie «Der Schwarm», die federführend durch das ZDF im Rahmen der European Alliance gemeinsam mit France Télévisions, Rai, ORF, SRF, der Viaplay Group und Hulu Japan entsteht, erzählt vom Kampf der Menschheit gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz, die in den Tiefen des Meeres lebt. Weil der rücksichtslose Umgang des Menschen mit den Ozeanen den natürlichen Lebensraum dieses geheimnisvollen Kollektivs bedroht, schlägt es zurück. Bei der Präsentation am Dienstagabend gab der Mainzer Sender über ein halbes Jahr vorher Einblicke in die Programmplanungen der Serien-Ausstrahlung. So flankiert die fiktionale Thriller-Serie eine zweiteilige-Dokumentation, die den Inhalt der Serie wissenschaftlich einordnen soll. Der Zweiteiler befasst sich mithilfe international renommierter Wissenschaftler aus unterschiedlichen Forschungsbereichen mit dem Verhalten von Schwärmen.Außerdem hat das ZDF eine Kooperation mit der UN-Sonderorganisation Unesco bekannt gegeben, die vor vor dem Hintergrund der von der UNESCO ausgerufenen UN-Dekade für Ozeanforschung geschlossen wurde. Im Umfeld von «Der Schwarm» und den begleitenden Dokumentationen zum Thema Ozeane, plant die Hauptredaktion "Geschichte und Wissenschaft" ein digitales – auch für den Einsatz im Bereich Vermittlung und Bildung konzipiertes – digitales Format in der ZDFmediathek.