«Wir werden mehr»: Schrowanges zweites Sat.1-Format wandert in den Sonntagvorabend

TV-News

Nach «Birgits starke Frauen» startet Sat.1 Ende Juni eine weitere Reportage-Reihe, in der die Moderatorin Menschen besucht, die Zuwachs erwarten.

Derzeit füllt Sat.1 seine Primetime am Montagabend mit Birgit Schrowange, die ihre Reportage-Reihepräsentiert. Zum Auftakt am vorvergangenen Montag musste man in Unterföhring feststellen, dass das Format noch kein Zielpublikum am Abend fand, denn es schalteten lediglich 0,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, sodass man auf unterirdische 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Sat.1 hält dennoch vorerst an dem Format am Montagabend fest, doch Senderchef Daniel Rosemann scheint eine Lehre aus dem desaströsen Primetime-Ergebnis gewonnen zu haben. Wie der Sender nun bekannt gab, wird Schrowanges zweites Format, das Ende Juni debütiert, am Sonntagvorabend ab 17:55 Uhr zu sehen sein. Dort sind bis dahin verschieden Spielfilme programmiert.Die Sendung, die von Constantin Entertainment produziert wird, trägt den Titelund startet am 26. Juni. Birgit Schrowange besucht in der Doku-Reihe Menschen, deren Leben sich gerade grundlegend verändert, da sie Zuwachs bekommen. Dabei kann es sich um eigene oder adoptierte Kinder oder auch gerettete Tiere oder neue WG-Mitbewohner handeln. So besucht die ehemalige RTL-Moderatorin unter anderem Virginia und Andrew aus Brandenburg, die fünf Kinder haben und sich noch ein weiteres wünschen.Außerdem kommt sie zu Anna und Danny, die aus der Nähe von Nürnberg stammen und dort mit ihren vier Kindern auf einem Lebenshof für gerettete Tiere leben. Dort wollen sie noch viel mehr Tieren eine Zuflucht geben, wofür sie sie mehr helfende Hände brauchen. Ebenfalls im Sommer soll eine dritte Reportage-Reihe starten, die sich mit der beliebten Urlaubsinsel Mallorca beschäftigt. Sie trägt den simplen Titel «Unser Mallorca». Ein genauer Sendetermin steht aber noch nicht fest.