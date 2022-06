«Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter» holt neue Bestwerte

Quotennews

Bei RTLZWEi braucht man sich keine Sorgen machen, dass die Zuschauer lieber Fußball sehen wollen. «Nachtschicht» holt in Woche vier gar einen Bestwert.

Wer erwartet hätte, dass auch RTLZWEI am ZDF-Nations-League-Abend scheitern würde und sich auf einen schlechten Abend eingestellt hatte, wurde enttäuscht. Im positiven Sinne.kommt in der vierten Woche der Ausstrahlung mit einem neuen Bestwerten um die Ecke. Insgesamt verfolgten das Format gestern 0,68 Millionen Zuschauern, etwas mehr als noch die 0,65 Millionen aus der Vorwoche. In Sachen Marktanteil brachte die minimale Steigerung jedoch keinen neuen Bestwert, wie am 31. Mai landete «Nachtschicht» bei 2,6 Prozent Anteil am gesamten TV-Markt. Anders zeigte sich die Leistung in der klassischen Zielgruppe.Hier holte der Sender aus Grünwald mit 0,31 Millionen Zuschauern einen identischen Wert zur Vorwoche, der Marktanteil fiel hier leicht auf 4,9 Prozent. Dennoch ist damit Woche vier noch besser als die ersten beiden Ausgaben vom 17. und 24. Mai. Natürlich darf an dieser Stelle die Zeitkomponente nicht außer Acht gelassen werden, schließlich startete die Partie im Zweiten zwischen Deutschland und England erst um 20:45 Uhr. Bereits um 22:15 Uhr übernahm bei RTLZWEI bereitsDas Doku-Format hielt mit 0,62 Millionen Zuschauern jedoch noch den Großteil der Primetime-Begeisterung, der Marktanteil sprang auf ordentliche 3,7 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche steigerte sich das Format damit von 0,59 Millionen Zuschauern und 0,23 Millionen Umworbenen sichtlich zum gestrigen Abend. Wenn auch am 31. Mai die Marktanteile mit 4,0 und 6,6 Prozent besser waren.