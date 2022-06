Richterin Salesch & Co.: RTL holt Gerichtsshows zurück

TV-News

Sowohl Barbara Salesch als auch Ulrich Wetzel sollen eigene Shows bekommen. Ein Sendedatum steht allerdings noch nicht fest.

Überraschung bei RTL: Wie der Kölner Sender am Mittwochnachmittag bekannt gab, hat man sich die Dienste der beiden TV-Juristen Barbara Salesch und Ulrich Wetzel gesichert, um mit beiden jeweils eine Sendung zu produzieren. Dabei scheint die Planung der beiden Formate noch am Anfang zu stehen, denn weder die Ausstrahlung noch die Titel beider Formate stehen zum jetzigen Zeitpunkt fest, wie RTL bestätigte.Barbara Salesch löste einst in Sat.1 die erfolgreiche Ära der Gerichtsshows im Tagesprogramm einiger Privatsender aus. filmpool produzierte zwischen 1999 und 2012 über 2.000 Sendungen. Salesch hatte sich seitdem der Juristerei abgewandt und ist künstlerisch tätig. Nun konnte RTL sie also von einem Comeback überzeugen.Obwohl Ulrich Wetzels Gerichtsshow «Das Strafgericht» bereits 2008 das zeitliche segnete, ist der Jurist, der zuletzt als Direktor das Amtsgericht Seligenstatt leitete, bis heute im Programm von RTL zu sehen. Der Spartensender RTL Up zeigt täglich ab 17:40 Uhr bis zur Primetime drei Wiederholungen der einstigen RTL-Nachmittagssendung. Am Nachmittag läuft dort auch «Das Familiengericht».