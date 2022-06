Jared Padalecki könnte bei «The Boys» vorbeischauen

US-Fernsehen

Sein ehemaliger Kollege, Jensen Ackles, ergänzt die Serie mit dem Beginn von Staffel drei.

Am Freitag startete Amazon die dritte Staffel der Drama-Serieund mit von der Partie war Jensen Ackles in der Rolle des Soldier Boy. Seine Mitwirkung in der Serie bedeutete ein Wiedersehen für Ackles und den «The Boys»-Showrunner Eric Kripke, denn Kripke ist auch der Schöpfer der CW-Serie «Supernatural», in der Ackles und Jared Padalecki während der 15 Staffeln die Brüder Dean und Sam Winchester spielten.Könnte es deshalb ein Aufeinandertreffen zwischen Ackles und Jared Padelecki geben? "Ich würde einen Jared-Cameo lieben! Er ist in der Serie immer willkommen", sagte Kripke gegenüber dem Fachblatt „Variety“. "Bis jetzt spielt er in einer Serie mit, die so viele Episoden wie möglich hat – also viel mehr als acht. Er arbeitet also das ganze Jahr über, und jetzt produziert er sein Spin-off und hat ein ganzes Imperium da drüben am Laufen. Er war ein viel beschäftigter Mann. Und es war schwer herauszufinden, wann er überhaupt mal frei hat. Aber wenn er frei wäre und derzeit arbeitslos wäre, würde ich ihn sofort bei «The Boys» unterbringen.""Wie wir wohl alle wissen, ist Jared ziemlich beschäftigt mit seiner eigenen Serie und der Produktion eines Spin-offs dieser Serie", sagte Ackles. "Er hat sicherlich alle Hände voll zu tun. Er und ich lachen", sagte Ackles. "Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir dachten, nach «Supernatural» würde alles glatt laufen und wir würden uns einfach mit Schirmchen zurücklehnen. Und es hat sich herausgestellt, dass das komplette Gegenteil der Fall ist. Er und ich dachten, wir würden am Strand liegen und die Zehen in den Sand stecken, aber stattdessen sind wir beide IndyCar-Rennfahrer, die sich am Lenkrad festhalten, um ihr Leben zu retten.“