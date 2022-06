«The Summer I Turned Pretty» vor der Premiere verlängert

US-Fernsehen

Das Online-Versandhaus Amazon hat der Serie von Jenny Han schon eine zweite Staffel gegeben.

Noch bevor die erste Staffel vonbei Amazon Prime Video startet, soll das Produktionsteam eine zweite Runde produzieren. Das Format wurde im Februar 2021 bei Amazon als Serie bestellt. Staffel eins der Serie soll am 17. Juni starten. Die erste Staffel wird aus sieben Episoden bestehen. Während Gabrielle Stanton in der ersten Runde neben Jenny Han als Co-Showrunnerin fungierte, wird sie bei Staffel zwei ausschließlich als ausführende Produzentin tätig sein. Sarah Kucserka ist als Co-Showrunnerin mit Han für die zweite Staffel an Bord gekommen."Als ich mich entschied, «Summer» für das Fernsehen zu adaptieren, wusste ich, dass wir mehr als eine Staffel brauchen würden, um die Geschichte, die wir erzählen, zu würdigen", sagte Han. "Dass wir noch vor der Premiere der ersten Staffel eine zweite Staffel bekommen haben, übersteigt meine kühnsten Träume. Ich bin Amazon Studios so dankbar für dieses unglaubliche Vertrauensvotum in unsere Serie und kann es kaum erwarten, unser unglaubliches Team wieder zusammenzubringen, um das nächste Kapitel unserer Geschichte zu erzählen."Basierend auf der gleichnamigen Buchreihe von Jenny Han wird «The Summer I Turned Pretty» als ein Mehrgenerationendrama beschrieben, das sich um ein Liebesdreieck zwischen einem Mädchen und zwei Brüdern, die sich ständig verändernde Beziehung zwischen Müttern und ihren Kindern und die anhaltende Kraft einer starken Frauenfreundschaft dreht. In den Hauptrollen spielen Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso und Minnie Mills, mit Colin Ferguson und Tom Everett Scott.