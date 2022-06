RTL Up führt Krimi-Samstag im Juli ein

TV-News

Der Spartensender zeigt die Agatha-Christie-Reihe «The ABC Murders» an einem Stück.

Derzeit sind auf dem Sendeplatz am Samstagabend alte Folgen von «Law & Order: Special Victims Unit» beim Spartensender RTL Up zu sehen, ab Juli ´muss der Krimi-Dino aus dem Hause NBC aber aus der Primetime weichen. Ab dem 2. Juli ruft man dann den „Krimi-Samstag im Juli“ aus und zeigt zum Start die britische Serie, die mit John Malkovich in der Hauptrolle des Detektiv Poirot besetzt ist. Die Reihe basiert auf dem gleichnamigen Roman von Agatha Christie und feierte in Großbritannien Ende 2018 bei der BBC ihre Premiere.RTL Up zeigt an jenem Samstag ab 20:15 alle drei Filme am Stück. Darin jagt Detektiv Poirot den ABC-Mörder. Denn ein geheimnisvoller Serienmörder meuchelt sich im Großbritannien der 30er Jahre durch das Alphabet, und das Land befindet sich in Panik: Das A steht für Frau Ascher in Andover, B wie Betty Barnard in Bexhill, das C gilt Sir Carmichael Clarke in Churston. Doch es könnte sich für den Täter als Fehler erweisen, den stolzen Detektiv zu verspotten und absichtlich Hinweise an den Tatorten zu hinterlassen. Alex Gabassi führte nach den Drehbüchern von Sarah Phelps Regie.Bereits vor zwei Jahren feierte «The ABC Murders» bei RTL Crime seine Deutschlandpremiere. Dort feiert man im Juli ebenfalls eine Deutschlandpremiere. Ab Freitag, 8. Juli, zeigt der Pay-TV-Sender die britische Reportage. Die erste Ausgabe des Dreiteilers ist um 20:15 Uhr im Programm im Vorfeld von der australischen Reihe, die wieder ins Programm zurückkehrt.