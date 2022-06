Kassandra Wedel: Streaming-Dienste sind bei Gehörlosen beliebt

Interview

Die Schauspielerin wird in «In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte» mitspielen. Dort wird die gehörlose Wedel ebenfalls eine Ärztin mit körperlicher Behinderung verkörpern.

Alica Lipp durchschaut Menschen anhand ihrer Körpersprache oder liest Situationen, auch wenn sie nicht alles mitbekommt. Sie ist offen und etwas stur. Sie weiß einfach, dass sie gut ist in ihrem Job!Nicht sehr inklusiv, würde ich sagen. Auch wenn es Bemühungen gibt, kann ich nicht einfach in ein Theaterstück oder zu einem Vortrag gehen, der mich interessiert. Die meisten Schulen für Gehörlose sind nicht barrierefrei und auch nicht wirklich inklusiv. Das Studium für gehörlose Pädagogen bedient sich einem alten Bild, zukünftige Lehrer tauber Kinder können somit oft nicht gebärden.Ich habe Dolmetscherinnen am Set. Lichtsignale werden nicht gesetzt. Aber so schwer ist es nicht, man findet immer Lösungen: Manchmal ist es der Regieassistent, der ein Zeichen gibt, manchmal ein Statist, der losläuft.Ich fühle sie, entweder im Inneren oder im Außen via Bass!