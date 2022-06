«Princess Charming»: VOX versteckt Fernsehpreis-Gewinner im Nachtprogramm

TV-News

Trotz Fernsehpreis-Gewinn blieb die erste Staffel der lesbischen Datingshow linear hinter den Erwartungen zurück, sodass sie sich nun auf einem neuen Sendeplatz beweisen muss.

Im vergangenen Jahr war das Formatdie große Neuentdeckung auf dem Reality-Markt und räumte mit der Premierenstaffel gleich den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ ab. Noch bevor die erste Staffel überhaupt vollständig bei RTL+ (damals noch TVNow) veröffentlicht wurde, hatte die Seapoint-Produktion eine Fortsetzung sicher – „aufgrund des großen Erfolgs der ersten Folgen“, wie es damals hieß. Weitaus weniger erfolgreich verlief die Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen bei VOX wenige Monate später, als die Sendung zunächst am Freitag zur besten Sendezeit debütierte, aber nur 0,43 Millionen Zuschauer begeistern konnte und in der Zielgruppe lediglich 4,4 Prozent markierte. In den darauffolgenden Wochen wechselte die Sendung auf den späteren Sendeplatz um 22:15 Uhr, doch auch da lief es aus Quotensicht nicht besser – im Gegenteil. Teilweise generierte die lesbische Datingshow weniger als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Dementsprechend ist die Programmierung der zweiten Staffel der preisgekrönten Sendung nachvollziehbar. VOX hat nun bekannt gegeben, dass «Princess Charming» bereits am 21. Juni ihre Free-TV-Premiere feiert, nur eine Woche nach der Veröffentlichung beim Streamingdienst RTL+ am 14. Juni. Allerdings zeigt VOX die Sendung nicht in der Primetime, sondern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 0:25 Uhr. Sicherlich hätte «Princess Charming» – gerade aufgrund der in jener Woche ausgerufenen „Woche der Vielfalt“ einen prominenteren Sendeplatz verdient gehabt. In diesem Jahr ist Hanna Sökeland die «Princess Charming» und darf sich auf der griechischen Insel Rhodos aus 19 Singles eine Partnerin aussuchen.Unterdessen hat Kölner Sender für den 3. Juli die Rückkehr derangekündigt. Die aus dem VOX-Automagazin «auto mobil» bekannt gewordenen Tuner Timo, Charly, Bolle und Jörni geben am Sonntagvorabend ab 18:10 Uhr Gas und wollen Verunstaltungen an Autos von Hobbyschraubern wieder in Ordnung bringen.