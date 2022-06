Kabel Eins setzt auf Marken und Schätze

TV-News

In den kommenden Wochen nimmt Kabel Eins am Sonntagabend «Die Lieblingsmarken der Deutschen» unter die Lupe und begleitet Schatzsucher auf der ganzen Welt.

Mitte Mai gab Kabel Eins bekannt künftig am Sonntagvorabend vermehrt auf Eigenproduktionen zu setzen, die unter dem Motto „Typisch deutsch“ stehen. Für den Sommer hatte man bereits das Garten-Format «Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen» angekündigt ( Quotenmeter berichtete ). Am kommenden Sonntag, 12. Juni, debütiert nun die vierteilige Reportage-Reihe, die an zwei Sonntagen ab 18:10 Uhr startet und sich bis in die Primetime zieht. Kabel Eins verspricht mit der Serie „spannende Hintergründe, neue Fakten und eindrucksvolle Zahlen zu den vier mächtigen Marken IKEA, McDonald's, Aldi und Lego“.Zahlreiche Prominente wie Ingo Appelt, Sarah Bora, Eko Fresh, Joey Heindle, Janine Kunze, Mark Kühler, Tommy Scheel, Aaron Troschke, Madita van Hülsen und Jasmin Wagner sollen der Frage nachgehen, wie diese vier Marken zu Lieblingsmarken der Deutschen wurde und berichten über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit den Firmen. Außerdem erklärt Markenexperte Jon Christoph Berndt die Phänomene der vier Riesen.Nach der Marke-Serie setzt Kabel Eins am 26. Juni aufum 20:15 Uhr. Diese Reportage begleitet Schatzsucher auf der ganzen Welt, die mit unterschiedlichsten Mitteln versuchen, den großen Fund zu machen. Eine davon ist die in Australien lebende deutsche Auswanderin Kristin Voutta, die immer im Hinterkopf hat, die fette Goldader zu finden. Auch Dragan Covic aus Kroatien sowie ein deutscher und ein niederländischer Magnetfischer geben Einblicke in ihre Welten als professionelle Schatzsucher.Damit aber nicht genug, denn jener Sonntag steht ganz im Zeichen der Schatzsuche und beginnt bereits um 6:30 Uhr mit der Doku, die sich um die Kölnerin Christin dreht, die im australischen Outback lebt und ihren Lebensunterhalt als Goldsucherin bestreitet. Im Anschluss bleibt mein in Australien und zeigt zwei Folgen. Danach folgen vier Doku-Ausgaben von. Ab 13:15 Uhr stehen zwei Stunden langim Mittelpunkt. In der Dokumentation werden die 25 beeindruckendsten Funde der letzten sechs Staffeln Schatzsuche unter die Lupe genommen. Bis in die Access-Primetime sorgenundfür filmische Abwechselung. Um 19:10 Uhr sendet Kabel Eins dann einzum Thema Schatzsucher. Dabei werden die Kieler Freunde Olli Stührk und "Krischi" Bracker auf der weltweiten Suche nach dem großen Fund begleitet.