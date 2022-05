Kabel Eins begleitet «Unsere Bundeswehr»

TV-News

Zudem hat Kabel Eins weitere Doku-Reihen für den Sonntagvorabend angekündigt. Zuvor meldet sich bereits Frank Rosin mit neuen Restaurant-Folgen zurück.

Kabel Eins versucht sich weiterhin darin, gesellschaftliche Hürden zu überspringen, was sich derzeit an der Primetime-Sendung «Über Geld spricht man doch» zeigt, in dem Menschen über ihre finanzielle Situation berichten. Nun hat der Unterföhringer Sender ein weiteres Format angekündigt, dass es so noch nicht im Fernsehen zu sehen gab. Unter dem Arbeitstitelsoll eine Doku-Reihe entstehen, die aus dem Inneren der Bundeswehr berichtet. Kabel Eins verspricht dabei einen „nahen und ungefilterten Blick“ in den sonst für die Öffentlichkeit verschlossenen Mikrokosmos der Soldaten. Dabei soll auch die aktuelle Entwicklung und die gestiegene Aufmerksamkeit auf die Bundeswehr durch den Krieg in der Ukraine thematisiert werden. Geplant ist das Format im Herbst in der Primetime.Bereits im Sommer soll Peter Giesel die Urlaubsinsel Mallorca genauer unter die Lupe nehmen, jedoch nicht im Rahmen seiner Sendung «Achtung Abzocke». Vielmehr begibt er sich auf Spurensuche zurück zum Ursprung der bekanntesten Party-Adresse der Deutschen. Intrifft Giesel Zeitzeugen, Künstler, Macher, Manager und die großen Legenden des Party-Mekkas auf MallorcaWeitere Neuware ist außerdem für den Sonntagvorabend geplant. Etwas mehr als einen Monat vor den Screenforce Days Ende Juni verriet der Sender, dass auf diesem Sendeplatz am Ende des Wochenendes verstärkt auf Eigenproduktionen setzen wolle, die unter dem Motto „Typisch deutsch“ stehen. Im Sommer startet das Garten-Format. Die Doku-Reihe begleitet glückliche Neugärtner, alteingesessene Beet-Profis und Schreber-Sheriffs bei ihren Erlebnissen in der Kleingartensiedlung. Ein genauer Sendestart steht noch nicht fest.Sicher ist, dass Frank Rosin in die Primetime am Donnerstagabend zurückkehren wird. Ab dem 2. Juni präsentiert Kabel Eins neue Folgen von. In der ersten Folge führt in sein Weg in seine Heimatstadt Drosten, wo "Der Glückauf-Grill" wiederbelebt und kernsaniert werden soll. Der Imbiss wurde vor etwa 40 Jahren von Rosins Mutter eröffnet, doch nachdem Marlies die Kultbude an eine Mitarbeiterin abgegeben hatte, ging es bergab – bis der Laden 2021 schließlich ganz schließen musste.