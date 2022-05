«Ein Fall für zwei» startet gut

Quotennews

Die Satire-Strecke am späteren Abend war einmal mehr sehr überzeugend.

Der Freitagabend bleibt ein sehr erfolgreicher Tag für das ZDF . Nachdem sich «Der Alte» in der vergangenen Woche in die Pause verabschiedet hatte, übernahmen nun Wanja Mues und Antoine Monot Jr. in ihren Rollen Leo Oswald und Benjamin Hornberg. Den Staffelauftakt von, der den Titel „Paketbombe“ trug, verfolgten um 20:15 Uhr 4,39 Millionen Zuschauer. Dies sorgte für einen Marktanteil von starken 17,8 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war das 60-minütige Krimi-Format gefragt. Es schalteten 0,31 Millionen junge Seher ein, 6,4 Prozent Marktanteil waren die Folge.Im Anschluss ging es in die Hauptstadt.band bis 22:00 Uhr 4,08 Millionen Zuschauer an den Mainzer Sender, davon 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 16,1 und 6,2 Prozent. Nach dem, das 2,98 Millionen Zuschauer über die Meldungen des Tages informierte und damit einen Gesamtmarktanteil von 12,7 Prozent einfuhr, stand die Satire-Strecke auf dem Programm.Oliver Welkessorgte ab 22:30 Uhr für 3,74 Millionen Seher, für Jan Böhmermannsblieben noch 1,88 Millionen wach. Die beiden Humor-Formate markierten Sehbeteiligungen von 17,6 und 10,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den jüngeren Zuschauern fuhren Welke und Böhmermann 17,3 und 16,7 Prozent Marktanteil ein, die Reichweiten lagen bei 0,89 Millionen und 0,77 Millionen Zuschauern.