Blockbuster-Battle

Ein bunt gemischtes Blockbuster-Battle beinhaltet einen heranwachsenden Zauberer, zwei Automarken, die es sich ein packendes Duell in Le Mans liefern und ein Actionfilm mit Dwayne Johnson.

(ProSieben, 20:15 Uhr)Im zweifach ausgezeichneten Oscar-Film zeigen Christian Bale und Matt Damon die wahre Geschichte um das Rennen in Le Mans im Jahre 1966: Obwohl ihm alle davon abraten, entschließt sich Fahrzeugentwickler Carroll Shelby dazu, mit dem aufbrausenden Rennfahrer Ken Miles zusammenzuarbeiten. Trotz schlechter Aussichten wollen sie gemeinsam an der Seite von Ford das Rennen in Le Mans gewinnen und Ferrari schlagen. Doch der Kampf um den Sieg ist hart und fordert von den beiden alles. Ein Auszug aus der Quotenmeter-Kritik: „Diese ständige Anspannung und gegenseitige Bewunderung, die zwischen Shelby und Miles steht, gestattet es Matt Damon und Christian Bale, mimisch aufzutrumpfen. Man merkt den ungleichen Autoexperten Shelby und Miles unentwegt an, wie sehr sie sich respektieren – doch man glaubt ihnen auch jederzeit, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen könnten.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 8IMDB User Rating: 8(Sky Action, 20:15 Uhr)Dwayne Johnson muss nach einem verheerenden Erdbeben in San Francisco seine Tochter retten: effektstarke Katastrophen-Action der Stärke 9! - Ein verheerendes Erdbeben erschüttert Kalifornien entlang der San-Andreas-Spalte. Hubschrauber-Rettungspilot Ray versucht, mit seiner Exfrau von Los Angeles nach San Francisco vorzudringen, um ihre Tochter zu retten. Aber die Zerstörungen in der Stadt sind gewaltig - und Beben-Forscher Hayes sagt voraus: Es kommt noch schlimmer! Quotenmeter zog dieses Fazit über den Actionfilm : „Es lebe das Katastrophenkino der Neunzigerjahre! Brad Peytons Mega-Blockbuster «San Andreas» ist so schlecht, dass er schon fast wieder gut ist. Bleibt die Frage, inwiefern das gewollt ist…“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Dunkle Zeiten ziehen auf, als Lord Voldemort und seine Anhänger die Kontrolle über die Welt der Zauberer und auch Hogwarts übernehmen. Derweil ist Harry mit seinen Freunden und treuen Gefährten Ron und Hermine untergetaucht, um die Heiligtümer des Todes zu suchen und die übrigen Horkruxe zu zerstören. In Hogwarts kommt es schließlich zum Showdown und unausweichlichen Duell zwischen Harry und Voldemort. Die Quotenmeter-Kritik verteilte viel Lob für den finalen Teil der Zauber-Franchise: „«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2» bleibt am Ende ein äußerst rasantes, aber stets auch auf seine dramatische Geschichte bedachtes Actionabenteuer. Ein wahrlich epischer Abschluss für ein bemerkenswertes Phänomen der Popkultur.“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDB User Rating: 8