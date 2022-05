Knossi wird zum König von Joyn

TV-News

Im Sommer ist der YouTube-Star in einer neuen aktiven Gameshow namens «Knossis Kingdom» zu sehen. Damit wechselt er von RTL+ zur Streaming-Konkurrenz.

Jens „Knossi“ Knossalla treibt im Streamingbereich ab Sommer wieder sein Unwesen. Nachdem die RTL+(ehemals TVNow)-Show «Täglich frisch geröstet» im RTL-Programm versandet war, hat der YouTube-Star sich nun der Konkurrenz von Joyn angeschlossen. Dort soll er ab Sommer in der interaktiven Gameshowzu sehen sein. i&u Digital produziert ab Ende Mai acht Folgen des neuen Formats, bei dem das Publikum eingebunden werden soll. Bei den Votings und der Community-Einbindung unterstützt Streamblast die Produktion.Der Ablauf der Show sieht vor, dass die Teilnehmer Knossis Markenzeichen, seine Krone, stehlen sollen. Die Crew, bestehend aus vier Prominenten wie Rewinside (3,3 Millionen Abonnenten auf YouTube) und CrispyRob (zwei Millionen Abonnenten auf YouTube) sowie einer Wildcard-Gewinnerin oder einem Wildcard-Gewinner, versucht, sich durch verschiedene Spiele-Levels bis zum Endgegner Knossi durchzuschlagen, um ihn zu besiegen. In den ersten Levels wird Knossi von seinen Gehilfen vertreten, die der Crew das Leben schwermachen und mit allen Mitteln versuchen, ihren König zu verteidigen. Die Gehilfen sind Teilnehmer aus Knossis Community.Generell hat seine Community immer wieder die Möglichkeit, sich zum Beispiel durch Abstimmungen an der Show zu beteiligen und auf das Geschehen einzuwirken. Im Finale im Schloss tritt die Crew gegen Knossi höchstpersönlich an. Ein genauer Starttermin für «Knossis Kingdom» steht noch nicht fest.