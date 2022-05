Germany 6 Points: Das Erste im Quotenglück

Quotennews

Sowohl die Hauptshow als auch die Vor- und Nachberichte, waren am Samstagabend sehr gefragt. Das Erste war der Gewinner des Tages.

«Eurovision Song Contest» 2007: 7,38 Mio. (19)

2008: 6,38 Mio. (23)

2009: 6,13 Mio. (17)

2010: 14,69 Mio. (1)

2011: 13,83 Mio. (11)

2012: 8,29 Mio. (8)

2013: 8,21 Mio. (21)

2014: 8,96 Mio. (18)

2015: 8,11 Mio. (27)

2016: 9,33 Mio. (26)

2017: 7,76 Mio. (25)

2018: 7,71 Mio. (4)

2019: 7,59 Mio. (25)

2021: 6,54 Mio. (25) Reichweiten in Mio., Deutscher Platz in Klammern

Im italienischen Turin lieferten die Grammy- und Oscar-nominierte Sängerin Laura Pausini, «X Factor»-Moderator Alessandro Cattelan und Sänger Mika („Grace Kelly“, „Lollipop“) unter Federführung des Senders Rai eine mehrstündige Musikgala ab. Neben den unterschiedlichen Liederpräsentationen sorgten die zugeschalteten Jury-Punktevergabe plus das Telefonvote-Finale für gute Unterhaltung. Am Ende war die Band Kalush Orchestra aus der Ukraine der Sieger. Deutschland landete auf dem letzten Platz.In Deutschland kam die Fernsehshow auf 6,54 Millionen Fernsehzuschauer. Der Marktanteil der mehrstündigen Show, die nun zum dritten Mal in Italien stattfand, lag bei 32,7 Prozent. Die Sendung, bei der die Ukraine auch im Vorfeld als Favorit gehandelt wurde, brachte 2,72 Millionen junge Zuschauer. Das Erste konnte sich über einen sagenhaften Marktanteil von 48,3 Prozent freuen.Die Vorberichterstattung mit Barbara Schöneberger sahen 4,17 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 17,2 Prozent. Die Sendung mit Thomas Hermanns und Max Giesinger erreichte 1,78 Millionen junge Leute, der Marktanteil belief sich auf 33,2 Prozent. Im Anschluss an den «Eurovision Song Contest» kam die Aftershow auf 2,34 Millionen Zuschauer und 31,9 Prozent, es wurden 38,2 Prozent bei den jungen Menschen verbucht. Julia Enxing sprach, das auf 4 Millionen Zuschauer kam.