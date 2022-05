Digital Natives: Alexandra Fonsatti

Interview

«Alles was zählt»-Castmitglied Alexandra Fonsatti spricht im Digital-Natives-Fragenbogen über die banalen Dinge des Alltags, Jennifer Lopez und Wahlmöglichkeiten beim Streamen.

Ich brenne für die Emotionen, die man dem Publikum schenken darf. Für die Gefühle, in die man sich hinein verlieren kann und dadurch vielleicht wieder hoffen, träumen oder sich inspiriert fühlt.Erstmal ganz banal: Schlüssel, Geldbeutel, Handy! Ohne, verlasse ich nicht das Haus. Außerdem sind eine Tasse Kaffee mit italienischen Keksen 1x täglich Pflichtprogramm! Ansonsten muss ich zugeben, dass je älter ich werde, ich immer weniger benötige, was die materiellen Dinge angeht.Was in der Welt passiert, über Nachrichten im TV (RTL, Das Erste , ZDF), Radio und Zeitung. Außerdem schaue ich auch viel italienische oder spanische Nachrichten. Ich lege mich ungern auf einen Sender etc. fest. Ich hole mir die Infos gerne von diversen seriösen Infokanälen.Jennifer Lopez! Sie ist in meinen Augen eine Allrounderin. Mich inspirieren Frauen, die viele Talente haben und diese auch ausschöpfen. Wie in ihrem Fall: egal ob Schauspiel, Gesang, Tanz oder Mutter etc. sie kann einfach alles! Eine Frau kann sein, was sie will und das ist meiner Meinung nach genau richtig. Daher würde ich nicht "Nein" sagen, zu einer Kooperation mit ihr!Da gibt es einige, aber sehr prägend war für mich: Leben und leben lassen! Man soll das Leben zu 100 Prozent täglich genießen, ausschöpfen und sich vor allem frei fühlen. Genauso wichtig aber, diese Freiheit auch seinem Gegenüber lassen und vor allem nicht zu urteilen!Wenn ich unter der Woche nach einem langen Tag nach Hause komme, liebe ich es Musik zu hören und etwas Leckeres währenddessen zu kochen. Der ganze Prozess von Kochen bis Essen ist für mich super entspannend. Selbst das "im Supermarkt schlendern" vorher macht mir total Spaß, weil ich mir dort überlege, was ich mir aus den Zutaten kochen könnte. Es ist wie eine Art Belohnung für den langen, erfolgreichen Tag.Ich war zehn Jahre Profi-Eiskunstläuferin. Da war es normal eine sechs Tage Trainingswoche zu haben. Neben dem Eistraining gehörte Ballett, Leichtathletik und Krafttraining dazu. Ohneeinander funktioniert der Eissport nicht. Heute bin ich immer noch auf dem Eis aktiv, da ich in der UFA-Serial-Drama-Serie «Alles was zählt» bei RTL eine Eisläuferin spiele. Außerdem gehe ich alle zwei Tage ins Fitnessstudio. Der Kraftsport hilft mir leichter durch den Tag zu kommen, da mein Beruf unter anderem die physische Fitness sehr in Anspruch nimmt. Außerdem liebe ich es, spät abends im Gym den Tag Revue passieren zu lassen.Ganz classy Instagram und TikTok.Eine Zeitlang habe ich Candy Crush gespielt. Haha, falls das überhaupt zählt.RTL+, Netflix Amazon Prime , E!entertainment, HBO und Spotify. Ich mag es, eine schöne Abwechslung zu haben. (lacht)