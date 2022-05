Primetime-Check

Wie gut schlugen sich die Privatsender gegen den «Eurovision Song Contest»?

Das Erste setzte am Samstagabend auf denund sicherte sich 6,54 Millionen Fernsehzuschauer und fabelhafte 32,7 Prozent Marktanteil. Mit 2,72 Millionen jungen Zuschauern wurden 48,3 Prozent erzielt. Im Vorfeld kam die Pre-Show mit Barbara Schöneberger auf 4,17 Millionen Zuschauer und 17,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,78 Millionen sowie 33,2 Prozent erzielt.Mitundverbuchte das ZDF 6,66 sowie 4,90 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden mit 27,6 und 19,6 Prozent beziffert. Bei den jungen Leuten standen 7,3 respektive 3,4 Prozent auf der Uhr. Sat.1 setzte einmal mehr aufund lockte 0,85 Millionen Zuschauer an. Mit 0,38 Millionen jungen Menschen verbuchte man 6,4 Prozent. RTL strahlte bis Mitternachtaus und verbuchte eine Reichweite von 1,25 Millionen. In der Zielgruppe wurden 5,5 Prozent ermittelt.Zwischen 20.15 und 04.10 Uhr sendete ProSieben , das quotenmäßig bis 03.00 Uhr abgedeckt wurde. 0,31 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, bei den Umworbenen sorgte man für 3,7 Prozent.unddeckten das VOX-Programm ab, die Filme verbuchten 0,43 und 0,34 Millionen. In der Zielgruppe sicherte man sich 2,5 und 2,7 Prozent.RTLZWEI verzeichnete mitundimmerhin 0,34 und 0,23 Millionen Zuschauer, bei den jungen Leuten wurden 1,8 und 1,7 Prozent festgestellt. Eine Doppelfolge vonbrachte Kabel Eins 0,48 und 0,46 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren 2,9 und 2,3 Prozent dabei.