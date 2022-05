Buchclub

Derzeit feiert das Olympische Dorf sein 50-jähriges Bestehen, im Sommer kommt ein neues sportliches Highlight. Es wird Zeit, auf die Olympischen Spiele zurückzublicken.

Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte durfte Deutschland im Jahr 1972 die Olympischen Sommerspiele ausrichten. Ein internationales Großereignis, das auf vielerlei Art und Weise Geschichte schrieb. In ihrem Buch "München 72 - Ein deutscher Sommer" widmen sich die Autoren Markus Brauckmann und Gregor Schöllgen diesem ersten Weltereignis in der neu geformten Bundesrepublik Deutschland und seinen mannigfaltigen Facetten.Symbolisieren die Olympischen Spiele für viele Deutsche den Beginn einer neuen Zeit, so erinnern sich andere bei dem Schlagwort "München 72" erst einmal an den Terroranschlag auf die israelische Mannschaft. Zudem wurde bei diesem Großereignis automatisch die Erinnerung an das erste Mal wachgerufen, als die Olympischen Spiele auf deutschem Boden abgehalten wurden. Und zwar in Berlin im Jahr 1936.Den Autoren gelingt es einen vielschichtigen und spannenden Blick auf die Ereignisse rund um die Olympischen Sommerspiele von 1972 zu werfen. Dabei wird sowohl auf die Erinnerungen des damaligen Bürgermeisters Vogel eingegangen als auch über das Erleben der Menschen hinter den Kulissen eingegangen. Also auf fleißige ehrenamtliche Helfer, engagierte Sportler und schöne Hostessen. Schöne, traurige, lustige, befreite und erschreckende Erinnerungen und Themen werden von Gregor Schöllgen und Markus Brauckmann elegant unter einen Hut gebracht und laden den Leser ein, mit den Autoren einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen. Erleben Sie noch einmal die Geschichte von Ost und West, von neuen Zeiten und herben Rückschlägen und von Rassismus, Musik und Liebe.Die Autoren Markus Brauckmann und Gregor Schöllgen haben sich mit Herzblut in ihre Arbeit gestürzt und ein interessantes Sachbuch geschrieben, das mit vielerlei interessanter Anekdoten aufwartet. Brauckmann ist Autor und Regisseur und hat als Politologe sowohl für RTL als auch für ProSieben gearbeitet. Seine TV-Dokumentation erzielten bereits mehrere Auszeichnungen. Gregor Schöllgen war über viele Jahre Professor für Neuere Geschichte und war unter anderem für die Ausbildung der Attachés des Auswärtigen Amtes zuständig. Er hat bereits mehrere Sachbücher veröffentlicht und für renommierte Zeitungen geschrieben.