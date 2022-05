David Tennant wird wieder The Doctor

England

Für die Fernsehserie «Doctor Who» wird gerade das 60-jährige Special vorbereitet.

Die BBC bringt David Tennant zurück ans «Doctor Who»-Set. Der Schauspieler wird wieder in die Rolle des zehnten Doctors schlüpfen. Dieses Mal wird Catherine Tate ebenfalls mit von der Partie sein. Tennant war bereits beim 50-jährigen Special dabei, das die BBC am 23. November 2013 ausstrahlte."Sie sind zurück! Und es sieht unmöglich aus – erst kündigen wir einen neuen Doctor an, und dann einen alten Doctor, zusammen mit der wunderbaren Donna, was um alles in der Welt passiert da?" sagte Showrunner Russell T. Davies in einer Erklärung. "Vielleicht ist dies eine fehlende Geschichte. Oder eine Parallelwelt. Oder ein Traum, oder ein Trick, oder eine Rückblende. Das Einzige, was ich bestätigen kann, ist, dass es spektakulär werden wird, wenn zwei unserer größten Stars für den Kampf ihres Lebens wieder zusammenkommen."Die Nachricht kommt nur eine Woche nach der offiziellen Bekanntgabe des «Sex Education»-Stars Ncuti Gatwa als neuer Darsteller des Doktors. Gatwas Amtszeit in der Rolle wird 2023 beginnen, nachdem Jodie Whittakers aktuelle Inkarnation mit einer weiteren Sonderfolge in diesem Jahr endet.