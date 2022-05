Jon Cryer könnte wieder Comedy machen

US-Fernsehen

Der ehemalige «Two and a Half Men»-Star ist vermutlich bald bei NBC zu sehen.

NBC verhandelt über einen Pilotauftrag für eine Multicam-Comedy von Mike O'Malley und ist mit Jon Cryer in Gesprächen für eine Hauptrolle. Lionsgate ist das Studio hinter diesem Projekt. O'Malley ist der Autor und ausführende Produzent, Tom Werner, Wyc Grousbeck, Emilia Fazzalari und George Geyer sind ebenfalls ausführende Produzenten.In der noch nicht gedrehten Serie beschließen Jim und Julia nach einer einvernehmlichen Scheidung, ihre Kinder weiterhin im Haus der Familie großzuziehen, während sie abwechselnd entscheiden, wer bei ihnen bleiben darf. Das Navigieren durch die Gewässer der Scheidung und der gemeinsamen Kinder wird für Jim noch komplizierter, als der Besitzer seines Lieblingssportteams auf den Plan tritt und Julias Herz gewinnt.Sollte das Projekt verwirklicht werden, würde es Cryer zurück in die Welt der Multicam-Comedy bringen. Er war bekannt für seine Rolle in der CBS-Hitserie «Two and a Half Men», die zwölf Staffeln lang lief. Damit war er der Einzige der titelgebenden Männer, der nach dem Ausscheiden seiner Co-Stars Charlie Sheen und Angus T. Jones die gesamte Serie durchhielt. Für seine Arbeit in der Serie wurde Cryer mit zwei Emmys als bester Schauspieler in einer Komödie ausgezeichnet. Zuletzt spielte Cryer den kultigen Superschurken Lex Luthor in der CW-Serie «Supergirl».