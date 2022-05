«Big Sky»: Reba McEntire wird Hauptdarstellerin

US-Fernsehen

Die bekannte Schauspielerin soll der Serie Leben einhauchen.

Reba McEntire steigt in die dritte Staffel vonbei ABC ein, und zwar in einer regulären Rolle. Die Nachricht kommt nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Verlängerung der dritten Staffel der Dramaserie, bei der auch bekannt gegeben wurde, dass sowohl Jensen Ackles als auch Jamie Lynn-Sigler in der neuen Staffel als Stammschauspieler auftreten werden.McEntire wird die Rolle der Sunny Brick übernehmen, die als temperamentvolle Matriarchin der Brick-Familie beschrieben wird, einem erfolgreichen Ausrüster im Hinterland mit einer geheimen Geschichte von verschwundenen Kunden.McEntire ist eine unglaublich erfolgreiche Musikerin, die zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, 35 Singles in den Charts platziert und weltweit über 56 Millionen Alben verkauft hat. Aber sie ist auch eine erfolgreiche Schauspielerin. Am bekanntesten ist vielleicht die Sitcom "Reba", in der sie sechs Staffeln und 127 Episoden lang die Hauptrolle spielte und dafür eine Golden-Globe-Nominierung erhielt.