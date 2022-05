TLC verlängert zahlreiche Shows

US-Fernsehen

Unter anderem geht das «90 Day Fiancé»-Franchise in eine neue Runde.

Völlig überraschend veröffentlichte TLC am Montagabend seine Programmpläne. Da das Unternehmen Teil von Warner Bros. Discovery ist, war dieser Schritt eigentlich für Mittwoch vorgesehen. Nach drei erfolgreichen ersten Staffeln hat TLCundverlängert., produziert von Half Yard Productions, einem Unternehmen der Red Arrow Studios, feiert sein 15-jähriges Bestehen, wenn es am Samstagabend, den 9. Juli, zurückkehrt.kehrt mit Staffel acht am Mittwoch, 13. Juli, um 21.00 Uhr ET zurück. Dr. Lee kümmert sich um kopfbedeckende entzündete Pickel, lebenslange Ausschläge, die einen Patienten vollständig bedecken, und große, schildkrötenpanzerartige Massen. Die Serie wird von Ping Pong Productions aufgenommen., gefilmt von der Pilgrim Media Group, einem Unternehmen von Lionsgate, wird am Dienstag, den 9. August, um 22.00 Uhr ET zurückkehren. In Staffel zehn muss die Familie Thore ihr Leben meistern, nachdem Babs nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Whitney wiederum muss sich auf Freunde und Familie stützen, um die Kraft zu finden, sich um ihre Familie zu kümmern.In Staffel zwölf von, die von Figure 8 Films produziert wird, wird es für jedes Familienmitglied große Veränderungen geben. Liz und Brice sind bereit, zusammenzuziehen, Trent und Amber überlegen, ob Jonah wieder nach Hause ziehen soll, und Alex und Emma werden bald 17 und machen sich Gedanken über ihre schulische Zukunft. Die Staffel wird am Dienstag, den 16. August um 21.00 Uhr ausgestrahlt.