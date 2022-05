Treibt die Schweiz einen Keil zwischen Simon und Sarah?

Soap-Check

Während das neutrale Land zwei Figuren aus «Rote Rosen» beschäftigt, fahren Gunter und Franzi nach Wismar.

(Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)Während Simon sich mit seiner neuen Rolle als Vater beschäftigt, bekommt er ein Jobangebot aus der Schweiz. Sara möchte in Norddeutschland bleiben. Was nun? Gunter und Franzi machen sich auf den Weg nach Wismar und finden David in einem Musik-Club. Er ist immer noch in seinem manischen Schub gefangen und lässt die beiden aus dem Club werfen. Aber Franzi und Gunter sind entschlossen, sich nicht wegschicken zu lassen. Merle ist sauer, weil Dörte versucht, sie mit Inges Hilfe zu einer Pause zu zwingen. Dörte entschuldigt sich. Und auch Merle gibt zu, dass der Hörsturz noch nicht ausgestanden ist. Als Katrin keinen Nachfolger für ihr Reisebüro findet, wittert Philip seine Chance auf ein Geschäft und bringt sich gegenüber Carla als potentieller Konkurrent in Stellung – Carla ist bedient.(Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)Nach einem Streit zwischen Gerry und Max ist Gerry mehrere Stunden verschwunden und Max hat Angst, dass ihm etwas zugestoßen ist. Nach langer Suche findet er schließlich seinen Bruder unversehrt im Personalraum und ist verärgert, dass er sich umsonst Sorgen gemacht hat. Dabei ahnt Max nicht, dass Vanessa eigentlich die ist, die in Gefahr schwebt. Paul möchte Constanze zur Seite stehen und willigt ein, ihr ein bestimmtes Gericht von André ins Krankenhaus zu bringen. Als André keine Zeit hat, muss Paul Josie um Hilfe zu bitten. Da Josie gerade für den theoretischen Teil ihrer Abschlussprüfung lernt und ihr die Situation zwischen Paul und Constanze zusetzt, reagiert sie abweisend. Nach dem Kuss mit Carolin plagt Michael das schlechte Gewissen und er lehnt Rosalies Vorschlag ab, einen gemeinsamen Abend zu dritt zu verbringen. Als Rosalie sich allein mit Carolin trifft, befürchtet Michael, dass die beiden Frauen über den Kuss sprechen, und er wendet sich hilfesuchend an André. Dieser bestärkt Michael in der Sorge, dass Carolin Rosalie in Trinklaune die Wahrheit gestehen könnte. Nachdem Ariane ihre Hotelanteile an eine Aktiengesellschaft verkauft hat und Robert eine Rückkehr an den „Fürstenhof“ ausschlägt, ist Werner niedergeschlagen und hofft auf Christophs Unterstützung. Obwohl dieser ihm seine Loyalität zusichert, testet Christoph hinter Werners Rücken aus, ob in der Aktiengesellschaft nicht auch Chancen für seine eigenen Geschäfte liegen.(Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)Helga befürchtet, dass ihre Haschkekse unterwegs zum Landfrauentreffen sind. Sie wird doch nicht die Lansinger Damenwelt unter Drogen setzen!? Die Nachricht über einen Versorgungsengpass mit Medikamenten in Bosnien macht Vera nachdenklich. Wie wäre es, die Radl-Tour mit Bamberger zu verlegen? Als Gerstl bei Rosi aushilft, ist bei Margot die Eifersucht schnell zurück. Kann der frischgebackene Ehemann ihr seine Liebe dennoch beweisen?(Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)Ute glaubt, dass Nika kokainabhängig ist. Erst ein ernstes Gespräch mit Paco lässt sie daran zweifeln, ob sie wirklich die Richtige verdächtigt. Vivien und Tobias halten tapfer an ihrer Scheintrennung fest. Mit Erfolg, denn Viviens Vater vertraut ihr eine wichtige Aufgabe an. Till nimmt schweren Herzens Abschied von Mareike, in der Hoffnung, dass ihr nun geholfen werden kann. Aber er hat eine andere Vorstellung von ihrer Zukunft.(Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)Justus ist überglücklich, dass Jenny und er endlich zueinander gefunden haben ... Isabelle ist froh, dass Casper in ihre Falle tappt. Doch ehe die Polizei Casper dingfest machen kann, flüchtet er ... Dank Lucies Hilfe gewinnt Miro an Fans und bringt damit Chiara in Bedrängnis. Doch sie kommt auf eine Idee, wie sie seinem Image schaden kann.(Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)Katrin kann nicht fassen, dass Tobias ihre Beziehung in Frage stellt. Ihre leidenschaftliche Diskussion mündet in Sex. Doch das eigentliche Problem ist damit nicht gelöst. Für Katrin ist klar, dass sie Tobias nicht verlieren will ... Philip hat Großes für Sunny geplant. Er überlässt dabei nichts dem Zufall und auch Noah soll ihm diesmal nicht in die Parade fahren. Während er vorfreudig auf Sunny wartet, hat das Schicksal andere Pläne mit ihr.(Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)Hannes will trotz seines gebrochenen Zehs bei der Aufnahmeprüfung für die Sporthochschule antreten und macht sich in einem Park warm. Doch schnell wird klar, dass er angesichts dieser Schmerzen auf keinen Fall bestehen kann. Geknickt verkriecht er sich in seinem Zimmer und fühlt sich wie der letzte Loser. Obwohl ihm überhaupt nicht danach ist, lässt er sich von Beasty und Oskar dann aber doch zum Feiern überreden. Als die beiden es schaffen, Hannes in Stimmung zu bringen und ihn zudem ein superheißes Mädchen krass anflirtet, beginnt es ihm besser zu gehen. Angetrunken und in Partylaune lässt sich Hannes auf einen gefährlichen Flirt ein. Dabei ist ihm doch eigentlich klar, dass er Lisa liebt.(Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)Paula leidet unter dem Streit mit Rick und versucht, das Kriegsbeil mit ihm zu begraben. Doch Rick bleibt stur und ist immer noch beleidigt, weil Paula nicht daran glaubt, dass Miguel ernsthaftes Interesse an ihm haben könnte. Paula muss fassungslos mitansehen, wie Rick Miguel mit einem teuren Designerhemd beschenkt und sich immer mehr in seine Schwärmerei hineinsteigert. Als Paula versucht, Miguel zu verführen, um Rick zu beweisen, dass er nur weiblichen Reizen erliegt, scheitert sie auf der ganzen Linie. Vor Ricks Augen lässt Miguel sie abblitzen. Paula beginnt sich zu fragen, ob Rick doch richtig liegen könnte und Miguel tatsächlich auf ihn steht. Als Paula mit Eva darüber spricht, hält die es für unmöglich, dass Miguel bi sein könnte. Sie attestiert Paula, eifersüchtig zu sein. Paula bleibt nachdenklich zurück und muss sich am Ende eingestehen, dass die Eifersucht auf Rick ein wenig an ihrem Ego nagt.