«Davina & Shania» halten Auftaktniveau

Quotennews

Erneut konnten die beiden Schwestern die Elternserie «Die Geissens» übertrumpfen.

Seit mehr als vier Monaten bestückenden Montagabend bei RTLZWEI , wobei seit neuestem der Kinderablegergestartet ist. In der gestrigen Primetime fand zunächst die „schrecklich glamouröse Familie“ um Robert Geiss ihr Staffelende, 0,72 Millionen Zuschauer schalteten ein. Dies sorgte für einen Marktanteil von soliden 2,6 Prozent. Mit 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen aus der klassischen Zielgruppe war RTLZWEI zu Beginn der besten Sendezeit bei 6,6 Prozent dieser Zuseherschaft gefragt.Ab 21:15 Uhr übernahmen dann «Davina & Shania». Die zweite Folge sahen 0,79 Millionen Zuschauer, die Marktanteile stiegen zart auf 3,0 und 6,7 Prozent. Zum Vergleich: Zum Showauftakt vergangene Woche übertrumpfen die beiden Töchter ebenfalls ihre Eltern und fuhren Marktanteile von 3,1 und 7,0 Prozent. Auch in der Gesamtreichweite hatte der Spin-off, in dem Robert und Carmen Geiss weiterhin eine große Rolle spielen, die Nase vorn, denn es schalteten 0,81 Millionen ein, im Vorlauf waren vor acht Tagen lediglich 0,76 Millionen dabei. In der Zielgruppe hielten die beiden Schwestern das Reichweiten-Niveau und kamen in den ersten beiden Folgen auf jeweils 0,43 Millionen Umworbene.Im weiteren Verlauf des Abends bekam das Publikum lediglich Wiederholungen präsentiert. Zunächst stand das zweistündigeauf dem Programm, das ab 22:15 Uhr 0,39 Millionen Zuschauer verfolgten, ehe fürab 0:15 Uhr noch 0,16 Millionen wach blieben. Die Wiederholung vom vergangenen Mittwoch erzielte magere 3,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Zuvor markierte RTLZWEI mit „dem wahren Leben auf dem Kiez“ 3,9 Prozent bei den Jüngeren.