Tom Brady wird bei Netflix geröstet

US-Fernsehen

Der Streamingdienst wird jetzt auch seinen eigenen Roast ausstrahlen.

Der Fernsehsender Comedy Central machte verschiedene Roast-Shows zum Erfolg. Nun haben sich Netflix und die NFL-Quarterback-Legende Tom Brady zusammen geschlossen, um ein Netflix-Comedy-Special namenszu produzieren. Weitere Informationen über das Special und die Personen, die Brady rösten werden, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Brady ist ausführender Produzent über 199 Productions. Casey Patterson ist ausführender Produzent für Casey Patterson Entertainmen, Jeff Ross und Carol Donovan sind ebenfalls ausführende Produzenten."Um meinen guten Freund Marshawn Lynch zu zitieren ... 'Ich bin nur hier, damit ich keine Geldstrafe bekomme'", sagte Brady. Brady wird als ausführender Produzent bei seinem eigenen und zukünftigen Roasts fungieren. Sein Roast wird im Jahr 2023 nach seiner nächsten Saison in der NFL gedreht."Wir können es kaum erwarten, den dreimaligen Super-Bowl-Verlierer Tom Brady zu grillen, der nur in die NFL zurückgekehrt ist, um diesen Auftritt zu verzögern", sagte Robbie Praw, Netflix' Vizepräsident für Stand-up- und Comedy-Formate. "Ganz im Ernst: Es ist ein riesiger Nervenkitzel, mit dem größten Footballspieler aller Zeiten an diesem Projekt zu arbeiten. Niemand ist besser darin, Schläge einzustecken und trotzdem als Sieger hervorzugehen, also wissen wir, dass der Roast für Brady ein Kinderspiel sein wird."