Upfronts 22: YouTube mit neuer Lösung für Werbung

Hintergrund

Das Unternehmen unterstrich seine enorme Leistung in den vergangenen Monaten. Doch zahlreiche Schwachstellen und das Scheitern eine Premiummodells wurden ausgelassen.

Auch die Google-Tochter YouTube lud am Dienstag zahlreiche Pressevertreter und Werbekunden ein. Der Fokus lag dieses Mal auf der Tatsache, dass die Werbehäufigkeit begrenzt werden soll – obwohl das Unternehmen zuletzt mit dem Ausbau der Werbespots den Gewinn deutlich wachsen ließ. "Das Publikum, das Sie am meisten interessiert, kommt zu YouTube, um Inhalte zu sehen", sagte CEO Susan Wojcicki den Teilnehmern der Veranstaltung, die am Dienstagabend im Imperial Theatre am New Yorker Times Square stattfand.“ Sie zitierte die Schätzung von Nielsen, wonach YouTube im Oktober 2021 insgesamt 230 Millionen Menschen ab 18 Jahren in den USA erreicht hat: "YouTube ist der Mainstream", sagte sie.Unter den YouTubern, die auf der Bühne erschienen, war MrBeast (Jimmy Donaldson), ein mega-populärer Schöpfer mit mehr als 95 Millionen Abonnenten, der sich auf aufwendige Werbegeschenke und philanthropische Stunts spezialisiert hat. Wäre der YouTube-Kanal von MrBeast ein vollständig eigener Streaming-Dienst, hätte er mehr Abonnenten als die nächstgrößeren werbefinanzierten Dienste: Disneys Hulu, HBO Max und Paramount+. MrBeast ist schätzungsweise der bestverdienende YouTuber des Jahres 2021 und hat im vergangenen Jahr 54 Millionen Dollar eingenommen."Ich bin YouTube sehr dankbar, dass es mir einen Ort bietet, an dem ich mich ausdrücken kann", sagte die Sängerin Lizzo. "Video ist ein wirklich mächtiges Werkzeug. Es erlaubt mir, meine Kreativität voll zum Ausdruck zu bringen... und meine Twerk-Tätigkeiten." Die Eröffnungsnummer wurde von Grammy- und Oscar-Preisträger Jon Batiste vorgetragen. YouTube hatte noch eine weitere Neuigkeit in Bezug auf Originalinhalte: Es kündigte das zweite jährliche Beauty Festival an, das am 16. Juni live aus L.A. übertragen wird.Die große YouTube-Werbetechnologie-Präsentation in der Madison Avenue war die neue Lösung zur Begrenzung der Anzeigenhäufigkeit. Damit können Werbetreibende, die Google Ads nutzen, wöchentlich festlegen, wie oft ihre Spots den Zuschauern angezeigt werden. Kürzlich testete die Plattform in Zusammenarbeit mit Discovery+ eine Kampagne für den Start einer neuen Sendung mit einer wöchentlichen Obergrenze von drei Impressionen – und das führte zu einer zweifachen Steigerung der Bekanntheit im Vergleich zur historisch besten, nicht frequenzoptimierten Kampagne von Discovery+, so Allan Thygesen, Präsident von Google America."Wir bringen endlich ausgefeilte Frequenzkontrollen auf den CTV-Markt", sagte Thygesen. "Das war ein Schmerzpunkt für die Verbraucher und massiv ineffizient für Werbetreibende... Das ist keine Randerscheinung." Im Durchschnitt, so Thygesen, können Werbetreibende mit einer Steigerung der Reichweite pro Dollar um 5 Prozent rechnen, wenn sie die Häufigkeit von Connected-TV-Werbung über YouTube und andere CTV-Apps (wie Hulu, ESPN+ und Peacock) steuern, anstatt separat.