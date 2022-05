«Yellowstone»-Prequel: Harrison Ford ist dabei

US-Fernsehen

Auch die mit dem Oscar ausgezeichnete Helen Mirren schließt sich dem Projekt an.

Harrison Ford und Helen Mirren werden die Hauptrollen in Taylor Sheridans neuem «Yellowstone»-Prequelbei Paramount+ spielen. Die Serie wird im Dezember auf Paramount+ Premiere haben. Produziert wird die Serie von MTV Entertainment Studios, 101 Studios und Bosque Ranch Productions. Sheridan ist zusammen mit John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari und Ben Richardson ausführender Produzent.Die Serie folgt der Familie Dutton in dem titelgebenden Jahr, einer Zeit der Prohibition, der Großen Depression und der Expansion nach Westen. «1932» ist die Fortsetzung von «1883», das die Geschichte der Familie Dutton auf ihrem Weg nach Montana erzählte, wo sie die Yellowstone Ranch gründeten, die in der Mutterserie zum Mittelpunkt wurde. «1932» wurde bereits im Februar bei Paramount+ als Serie bestellt. Die Serie fällt unter Sheridans weitreichenden Gesamtvertrag mit Paramount.«1932» ist eine von neun Serien, die Sheridan in verschiedenen Stadien der Produktion hat. Neben dieser und «Yellowstone» arbeitet er derzeit unter anderem auch an einer zweiten Staffel von «Mayor of Kingstown» mit Jeremy Renner, «Tulsa King» mit Sylvester Stallone und «Lioness» mit Zoe Saldaña.