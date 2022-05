«Sing meinen Song» rettet sich wieder über die Marke von einer Million Zuschauer

Quotennews

Nach dem Allzeittiefstwert in der vergangenen Woche gewann das Formt nun wieder mehr Zuschauer für sich.



Halbzeit bei: Gestern versuchten sich Künstler wie Johannes Oerding, Clueso oder Elif an einer Neuinterpretation der Hits des Songwriters Kelvin Jones. In der Vorwoche war das Format mit 0,98 Millionen Zuschauer beim Tiefstwert in der bisherigen Sendegeschichte angelangt. Dies führte zu einem akzeptablen Marktanteil von 3,7 Prozent. Auch die 0,52 Millionen Jüngeren kamen so nicht über eine gute Quote von 8,2 Prozent hinaus.Doch in dieser Woche ging es mit 1,05 Millionen Zuschauern wieder deutlich aufwärts. Auch wenn man von den Auftaktwerten der Staffel noch ein deutliches Stück entfernt war, standen zumindest wieder passable 4,2 Prozent Marktanteil auf dem Papier. In der Zielgruppe blieb die Zuschauerzahl mit 0,53 Millionen beinahe konstant, dennoch erhöhte sich die Sehbeteiligung auf einen hohen Wert von 8,2 Prozent.Fürblieben ab 22.15 Uhr noch 0,44 Millionen Neugierige auf dem Sender, was einen niedrigen Marktanteil von 2,6 Prozent zur Folge hatte. Die 0,21 Millionen Umworbenen hielten sich zumindest noch bei einem akzeptablen Resultat von 5,0 Prozent.stürzte mit nur 0,14 Millionen Interessenten jedoch auf miese 1,4 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,04 Millionen Werberelevanten kamen nicht mehr als mickrige 1,9 Prozent zustande.