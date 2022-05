Startschuss für «Echo»

US-Fernsehen

Die Disney-Sparte Marvel beginnt mit den Dreharbeiten der neuen Serien, die im kommenden Jahr anlaufen soll.

Disney+ und Marvel gaben am Dienstag das Go für die Fernsehserie, die im kommenden Jahr beim hauseigenen Streamingdienst starten soll. Die Reharbeiten findet in Atlanta statt, wie das Unternehmen mitteilte. Alaqua Cox («Hawkeye») spielt die Rolle der unversöhnlichen Maya Lopez, die ihr MCU-Debüt 2021 in Marvel Studios' «Hawkeye» als gehörlose Bandenchefin gab, die entschlossen war, Ronin alias Clint Barton für seine eigenen rachsüchtigen Taten bezahlen zu lassen.Die Serie erzählt die Geschichte von Maya Lopez, deren rücksichtsloses Verhalten in New York City sie in ihrer Heimatstadt einholt. Sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen, sich wieder mit ihren indianischen Wurzeln verbinden und die Bedeutung von Familie und Gemeinschaft begreifen, wenn sie jemals wieder vorwärts kommen will. In «Echo» spielen außerdem Chaske Spencer («Wild Indian»), Tantoo Cardinal («Stumptown»), Devery Jacobs («American Gods») und Cody Lightning mit.Regie bei den Episoden der Serie führen Sydney Freeland (Navajo) und Catriona McKenzie (Gunaikurnai). Ausführende Produzenten sind Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre und Jason Gavin (Blackfeet). Mitausführende Produzenten sind Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King (Seminole) und Jennifer Booth.