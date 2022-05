Neue Football-Liga: Disney schließt Deal ab

US-Fernsehen

Hinter dieser neuen Spielliga steht der Künstler Dwayne Johnson. Bereits im nächsten Jahr wird es losgehen.

Mehr Football braucht das Land: Der Unterhaltungsriese Disney ist eine Allianz mit der XFL eingegangen, eine von Schauspieler Dwayne Johnson geleitete Start-up-Football-Liga. Der Pakt sieht vor, dass XFL-Spiele auf ESPN, FX und ABC ausgestrahlt werden, und gibt Disney die Möglichkeit, den Fans mehr Football zu bieten, während die Konkurrenten Fox und NBC die Spiele der USFL zeigen, an der Fox beteiligt ist.„Wir haben einen exklusiven Mehrjahresvertrag mit unseren Partnern bei Walt Disney abgeschlossen, um alle unsere Spiele zu produzieren und zu vertreiben", sagte Johnson am Dienstag bei der Disney-Präsentation. Die Spiele werden voraussichtlich 2023 beginnen, und der Vertrag läuft bis 2027. Die Spiele werden "auch technologische Innovationen beinhalten, die ein wirklich einzigartiges Seherlebnis für Fans auf der ganzen Welt und Werbetreibende schaffen sollen", so Johnson. "Wir bauen diese Marke auf und können gemeinsam etwas schaffen, das wirklich etwas Besonderes und Kultiges ist."Die Vereinbarung sieht vor, dass jede Saison – 40 reguläre Saison-, zwei Playoff- und ein Meisterschaftsspiel – auf einer Kombination aus ABC, ESPN und FX ausgestrahlt wird. Der Vertrag umfasst auch die Exklusivrechte für die digitalen und sozialen Kanäle von Disney und ESPN sowie für den Direktvertrieb an Verbraucher, einschließlich ESPN+. Die Einbeziehung von FX ist bemerkenswert, da sich der Kabelsender unter der Leitung von Jon Landgraaf in der Regel auf Premium-Dramen und Comedy konzentriert.