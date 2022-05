Magnolia bestellt mehr von Chip und Joanna Gaines

US-Fernsehen

Der Factual-Sender, der zu den Gaines gehört, stellte große Teile des Programms vor.

Die «Fixer Upper»-Stars Joanna und Chip Gaines haben mit Warner Bros. Discovery einen Fernsehsender namens Magnolia gegründet. Dieser stellte gleich vier Serien mit den TV-Gesichtern her. "Wir sind sehr stolz auf die Geschichten, die Magnolia Network ins Leben gerufen hat", so Chip und Joanna Gaines. "Die Menschen, die wir getroffen haben und die uns erlaubt haben, ein Stück ihrer Welt mit Ihnen zu teilen, machen deutlich, dass es jeden Tag und überall Schöpfer, Wegbereiter und Entdecker gibt, die kühn nach schönen Zielen streben. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt – es gibt noch so viele Geschichten, die auf Magnolia Network erzählt werden müssen, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sie sich entfalten."In der neuen Showreisen Kandidaten ins texanische Waco, um bei einem Backwettbewerb mitzuwirken. Die Reise startet am Sonntag, den 12. Juni, und neben einem Geldpreis wird die Kreation in der Silos Bäckerei von den Gaines angeboten." wird im September auf Discovery+ ausgestrahlt und handelt von den besten Freundinnen und Renovierungsanfängerinnen Annie Hawkins und Brittany Baker, die Salt Lake City mit ihren kreativen Designs beeindrucken wollen.ist eine Show, in der die klassisch ausgebildete Köchin Lebensmittelanthropologin Casey Corn mit Menschen alte Familienrezepte herstellt. In diesem Sommer soll das Programm starten. Beieröffnet Erin French in ihrer Heimatstadt Freedom, Main, ein Restaurant. Der Zimmermann Clint Harp begibt sich inauf die Suche nach historischen Bauwerken, die restauriert werden müssen.