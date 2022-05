Upfronts 22: Hulu mit Vollgas durch den Sommer

Hintergrund

Der amerikanische Streamingdienst stellte eine Reihe von neuen Projekten vor. Diese kommen in Europa bei Disney+ unter.

Die Disney+-Schwester Hulu hat in den vergangenen Tagen auch ihr Programm für die kommenden Wochen gelüftet. Im Gegensatz zum Disney-Network ABC und den Disney-Streamingdienst Disney+ fällt die Vorlaufzeit deutlich kürzer aus. So beinhaltete die Vorstellung bereits die Miniserie, die seit Sonntag bei Hulu ausgestrahlt wird. In der Miniserie, eine Gemeinschaftsproduktion von BBC Three, Element Pictures und Endeavor Content steht eine 21-jährigen College-Studenten im Mittelpunkt, die sich das erste Mal mit ihrer eigenen Verletzlichkeit auseinandersetzt.Während die US-Networks in die Sommerpause gehen, packt Hulu(FX) aus. Die sechsteilige Miniserie um die Sex-Pistols. Im Zentrum dieser Serie steht das Gründungsmitglied und der Gitarrist der Sex Pistols, Steve Jones. Jones' witzige, emotionale und manchmal herzzerreißende Reise führt das Publikum durch eine kaleidoskopische Erzählung von drei der epischsten, chaotischsten und schleimigsten Jahre in der Geschichte der Musik. Basierend auf Jones' Memoiren "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" (Einsamer Junge: Geschichten von einem Sex Pistol) ist dies die Geschichte einer Band von fleckigen, lauten Arbeiterkindern ohne Zukunft, die das langweilige, korrupte "Establishment" in seinen Grundfesten erschütterten, die Regierung zu stürzen drohten und Musik und Kultur für immer veränderten.Am Donnerstag, den 2. Juni, können die Fans von «The Orville» mit der dritten Staffel starten. Gleichzeitig geht die auf sieben Folgen beschränkte Serie(FX) an den Start. Das fiktionale Format untersucht die Ereignisse, die 1984 zum Mord an Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) und ihrer kleinen Tochter in einem Vorort im Salt Lake Valley, Utah, führten. Als Detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) die Ereignisse in der Familie Lafferty untersucht, stößt er auf verborgene Wahrheiten über die Ursprünge der LDS-Religion und die gewalttätigen Folgen eines unnachgiebigen Glaubens. Was Pyre, ein gläubiger Mormone, herausfindet, bringt ihn dazu, seinen eigenen Glauben zu hinterfragen. FX Productions hat die Serie umgesetzt.Am 21. Juli 2022 beginnt die Ausstrahlung der acht Episoden umfassenden zweiten Staffel von, am 3. August geht(FX) ebenfalls in die zweite Runde. Die Miniseriesoll am 30. August (mit drei Folgen zum Start) beginnen. Das Format ist ein Psychothriller von Joel Fields und Joe Weisberg («The Americans») über den Therapeuten Alan Strauss (Steve Carell), der von seinem Patienten Sam Fortner (Domhnall Gleeson) gefangen gehalten wird, der sich als Serienmörder entpuppt. Sam hat eine ungewöhnliche therapeutische Forderung an Alan: Er soll seinen Mordtrieb zügeln. Um zu überleben, muss Alan Sams gestörten Geist aufklären und ihn davon abhalten, erneut zu töten, doch Sam weigert sich, kritische Themen anzusprechen, wie etwa seine Mutter Candace (Linda Emond). Allein in der Gefangenschaft erforscht Alan seine eigene Vergangenheit durch die Erinnerungen an seinen alten Therapeuten Charlie (David Alan Grier) und kämpft mit den Wellen seiner eigenen verdrängten Probleme – dem kürzlichen Tod seiner Frau Beth (Laura Niemi) und der schmerzhaften Entfremdung von seinem religiösen Sohn Ezra (Andrew Leeds). Im Laufe seiner Gefangenschaft entdeckt Alan nicht nur, wie tief Sams Zwang geht, sondern auch, wie viel Arbeit er leisten muss, um den Riss in seiner eigenen Familie zu kitten. Da ihm die Zeit davonläuft, kämpft Alan verzweifelt darum, Sam aufzuhalten, bevor er in Sams Morde verwickelt wird oder – schlimmer noch – selbst zur Zielscheibe wird. Joel Fields und Joe Weisberg sind ausführende Produzenten und werden «The Patient» schreiben, und Steve Carell wird zusammen mit Caroline Moore, Victor Hsu und Chris Long als ausführender Produzent fungieren. Die zehnteilige Miniserie wird von FX Productions produziert.Die vierteilige True-Crime-Dokuwird auf einen Schlag am 24. Mai veröffentlicht. Die ABC News-Produktion untersucht den berüchtigten Mord an drei jungen Mädchen im Jahr 1977 während ihrer ersten Nacht in Camp Scott, einem Pfadfinderinnen-Ferienlager in Oklahoma. Die Serie beleuchtet die Auswirkungen der Morde auf die Angehörigen der Opfer, beschreibt die Suche nach dem mutmaßlichen Mörder und den Prozess gegen ihn und untersucht die Rätsel, die den Fall noch immer umgeben.Im Bereich Comedy werden die Abonnenten mitversorgt, das am 23. Juni (alle acht Folgen auf einmal) veröffentlicht wird. Die neue Serie dreht sich um Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), einem jungen Koch aus der gehobenen Gastronomie, der nach einem herzzerreißenden Todesfall in seiner Familie nach Chicago zurückkehrt, um den Sandwich-Laden seiner Familie – The Original Beef of Chicagoland – zu führen. Ganz anders als gewohnt, muss Carmy den Spagat zwischen den erdrückenden Realitäten eines Kleinunternehmens, seinem eigenwilligen und widerspenstigen Küchenpersonal und seinen angespannten familiären Beziehungen schaffen und sich gleichzeitig mit den Auswirkungen des Selbstmords seines Bruders auseinandersetzen. In «The Bear» geht es um Essen, Familie, den Wahnsinn des Alltags, die Schönheit von "Sense of Urgency" und die steilen, glitschigen Abgründe. Während Carmy darum kämpft, sowohl The Original Beef of Chicagoland als auch sich selbst zu verändern, arbeitet er mit einem rauen Küchenteam zusammen, das sich schließlich als seine auserwählte Familie entpuppt. Fans der leichten Unterhaltung bekommen die zweite Staffel vonab 28. Juni zu sehen.Die neue Sitcom, die ebenfalls komplett veröffentlicht wird, steht Dating bei der Hellseherin Maggie im Mittelpunkt. Doch als sie nach der Begegnung mit einem unerwarteten Fremden Einblicke in ihr eigenes Schicksal erhält, wird ihr Liebesleben plötzlich sehr viel komplizierter. Darf man sich verlieben, wenn man weiß, wie es endet? Sie hätte es wahrscheinlich kommen sehen müssen. 20th Television hat die Serie gedreht.Die Animationsseriekommt am 13. Juli mit der dritten Staffel zurück, ehe knapp einen Monat späterstartet. Die ABC-Signature-Produktion ist eine ehrfurchtslose, filmische halbstündige Komödie, die im Arbeitermilieu von South Central Los Angeles spielt. Im Mittelpunkt der Show steht Julio Lopez, ein 30-Jähriger, der noch zu Hause wohnt, seit der Highschool immer wieder mit seiner Freundin ausgeht und jede Ausrede nutzt, um sich nicht mit seinen eigenen Problemen auseinandersetzen zu müssen. Julio arbeitet bei Hugs Not Thugs, einer gemeinnützigen Einrichtung zur Rehabilitation von Gangs, wo er sich mit seinem älteren Cousin Luis anlegt, einem ehemaligen Gangmitglied, das gerade aus dem Gefängnis gekommen und zu Julio und seiner Familie gezogen ist.Im Kinder- und Familienbereich profitiert Hulu weiterhin mit der Kooperation mit NBCUniversal. Die dritte Staffel von «The Croods» kommt, «Madagascar: A Little Wild» geht in die achte Runde, «Trolls: TrollsTopia» geht mit sieben neuen Folgen weiter und «Dragons» bekommt eine dritte Staffel. Die neuen Serien werden zwischen dem 2. Juni und 18. August veröffentlicht.