VOX probiert es erneut mit «Guidos Wedding Race»

Außerdem kehren «Die Hitwisser» auf einem neuen Sendeplatz und «Tierbabys» ins Programm zurück.

Sommerzeit ist Hochzeitssaison, dementsprechend läuten auch bei VOX die Glocken. Der Sender mit der roten Kugel hat für den 13. Juni eine neue Folge vonangekündigt, in der Guido Maria Kretschmer von drei Paaren als Trauredner gewonnen werden kann. Dafür müssen die Teilnehmerpaare Anita und Kwabena, Ute und Carsten sowie Freya und Rafael einen Roadtrip in den Süden Deutschlands absolvieren und dabei Aufgaben bestehen und Strophen eines Liebesgedichts sammeln. VOX testete das Format im Oktober 2021, ging dabei aber gehörig baden. An jenem Sonntagabend fanden nur 0,57 Millionen Zuschauer den Weg zu VOX, in der Zielgruppe standen grauenhafte 2,2 Prozent Marktanteil zu Buche. Nun sendet man das Format am Montag um 20:15 Uhr.Ebenfalls einen Sendeplatzwechsel hatvor sich. Anfang des Jahres war das abendfüllende Musik-Quiz immer dienstags im Programm, ab dem 17. Juni sendet VOX immer freitags neue Folgen. Die prominenten Ratepaare bilden diesmal Michelle und Marie Reim, Thomas Häßler und Pierre Littbarski, Laura und Jörg Wontorra sowie Larissa Rieß und Philipp Isterewicz. Sie müssen in launiger Atmosphäre Musikfragen beantworten und dürfen dabei in musikalischen Erinnerungen schwelgen.Unverändert bleibt der Sendeplatz von, das ab dem 11. Juni am Samstagvorabend um 19:10 Uhr das Programm füllt. Zum Auftakt der neuen Staffel berichtet die Sendung unter anderem vom Nachwuchs im Wolfhundrudel von Miguel de la Torre. Sieben niedliche Welpen tummeln sich auf dem Hof des Tiertrainers, der schon viele erfolgreiche Filmwölfe ausgebildet hat.