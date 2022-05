ID arbeitet mit Armie Hammer zusammen

US-Fernsehen

Die neuen Sendungen werden auch bei Discovery+ ausgestrahlt.

ID und Discovery+ haben ein umfangreiches Programm an True-Crime-Specials, Originalserien und Reboots angekündigt, darunter ein Special über die angeblichen Verbrechen von Armie Hammer und seiner Familie.(Arbeitstitel) wird verschiedene Skandale im Laufe von fünf Generationen der Familie Hammer untersuchen. Das Special nutzt "eine Fundgrube von Archiven und Interviews mit Überlebenden und Familienmitgliedern", um "eine dysfunktionale Dynastie mit ihren männlichen Charakteren zu untersuchen, die alle verheerenden Folgen eines aus dem Ruder gelaufenen Privilegs zeigen."Im August werden ID und Discovery die Specialszeigen, in dem untersucht wird, ob die Verurteilung von Joseph und Erik Menendez für die Morde an ihren Eltern im Jahr 1996 tatsächlich die Geschichte zweier Missbrauchsopfer ist;" (Arbeitstitel) mit neuen Interviews und Erkenntnissen über die Erschießungen der beiden Rapper;, das die Geschichte der 34-jährigen Lehrerin wieder aufgreift, die wegen Vergewaltigung ihrer zwölfjährigen Schülerin Vili Fualauu verurteilt wurde, die sie später heiratete, und, das die Beweise aus dem Mordprozess gegen das britische Au-pair-Mädchen Louise Woodward neu untersucht.ist eine Adaption des gleichnamigen ID-Podcasts und zielt darauf ab, Antworten auf die Geschichten mehrerer vermisster Personen zu finden.wird nach einer siebenjährigen Pause wiederbelebt und beleuchtet die Verbrechen von Menschen, die ihren Charme einsetzen, um zu betrügen, zu stehlen und ahnungslose Opfer in romantische Beziehungen zu locken.deckt Morde auf, die in einigen der abgelegensten Städte im Westen der USA begangen wurden. Da es nur wenige oder gar keine Zeugen gibt, keine Videoüberwachung und oft auch kein Telefonsignal, sind diese Fälle für die Polizei am schwierigsten zu lösen.nutzt die Hausarchive gewöhnlicher Menschen, um herauszufinden, welche Hinweise übersehen wurden, bevor die schockierenden Verbrechen stattfanden.Verlängert wurden die Staffeln vonundwird ab dem 6. Juni eine neue Staffel ausstrahlen, weitere Rückkehrtermine werden noch bekannt gegeben.