Auch RTL begleitet die Rückkehr der Eintracht

RTL setzt auf ein «RTL Aktuell Spezial» am Abend, während ntv ab 20:00 Uhr auf Sendung geht. Die ausführlichste Berichterstattung findet online statt.

Bereits vor dem Europapokal-Triumph der Frankfurter Eintracht in Sevilla hatte der Hessische Rundfunk am Dienstag angekündigt, die Rückkehr der Mannschaft bei einem möglichen Sieg begleiten zu wollen ( Quotenmeter berichtete ). Durch den Sieg im Elfmeterschießen werden die Pläne nun Realität. Doch der hr ist nicht der einzige Sender, der sich den Frankfurter Europapokal-Helden widmen und deren Ankunft auf dem Frankfurter Römer begleiten wird. Bereits kurz nach der Live-Übertragung bei RTL stand fest, dass auch der Kölner Sender live vor Ort sein wird.Konkret sehen die Pläne so aus: Die ausführlichste Berichterstattung findet online statt. Im Live-Stream auf RTL+, rtl.de und sport.de wird der Zuschauer von 18:00 bis 21:00 Uhr mit den Eindrücken aus der Main-Metropole versorgt. Dort gibt es alles von der Ankunft am Flughafen inklusive Autocorso in die Stadt, der anschließenden Siegesfeier am Rathaus und dem Eintrag ins goldene Buch der Stadt zu sehen. Der Nachrichtensender ntv sowie dessen Online-Auftritt ntv.de schaltet sich ab 20:00 Uhr dazu. Dort fangen unter anderem Schalt-Reporter Felix Görner und Christoph Küppers gemeinsam mit Fußball-Experte Ansgar Brinkmann sowie TV-Moderator Jan Köppen alle Stimmen und Emotionen der Fans und Eintracht-Akteure ein.RTL widmet dem Sieg der Eintracht die beste Sendezeit des Tages. Um 20:15 Uhr präsentiert RTL-Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben das 15-minütigelive aus Frankfurt.