HBO Max cancelt «Wonder Twins»

US-Fernsehen

Der Spielfilm von Warner Bros. für HBO Max steckt in der Entwicklungshölle.

Der geplante Live-Action-Spielfilmwird bei HBO Max nicht mehr weiterentwickelt. Die Nachricht kommt etwas mehr als einen Monat, nachdem bekannt wurde, dass K.J. Apa und Isabel May in den Hauptrollen des DC-Films als die titelgebenden Zwillinge besetzt wurden. Der Spielfilm von Warner Bros. sollte 75 Millionen US-Dollar an Budget kosten, das könnte zu hoch für den Streamingdienst sein.Über «Wonder Twins» wurde erstmals im Februar dieses Jahres berichtet, dass der Film in Arbeit ist. Warner Bros. hatte Adam Sztykiel, der an dem kommenden Film «Black Adam» mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle arbeitete, als Autor und Regisseur für «Wonder Twins» engagiert. Marty Bowen und Wyck Godfrey von Temple Hill sollten das Projekt produzieren. Die Produktion sollte diesen Sommer in Atlanta beginnen.«Wonder Twins» handelt von einem außerirdischen Geschwisterpaar namens Zan und Jayna, die vom Planeten Exxor stammen und einen Weltraumaffen namens Gleek als Haustier haben.