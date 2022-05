James DArcy macht bei «Constellation» mit

US-Fernsehen

Der Schauspieler, der unter anderem in «Agent Carter» zu sehen war, geht nun zu AppleTV+.

James D'Arcy wird die Rolle von Jo's Ehemann Magnus in dem kommenden AppleTV+-Thrillerspielen, wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet. Außerdem sollen Oliver Hirschbiegel und Joseph Cedar bei jeweils drei Episoden der achtteiligen Serie Regie führen.Die Serie folgt Jo (Noomi Rapace), einer Frau, die nach einer Katastrophe im Weltraum zur Erde zurückkehrt – nur um zu entdecken, dass wichtige Teile ihres Lebens zu fehlen scheinen. Das actiongeladene Weltraumabenteuer ist eine Erkundung der dunklen Seiten der menschlichen Psyche, die verzweifelte Suche einer Frau nach der Wahrheit über die verborgene Geschichte der Raumfahrt und die Suche nach allem, was sie verloren hat. Jonathan Banks spielt auch die Hauptrolle.D'Arcy hat unter anderem die Rolle des Jarvis in der Marvel-Serie «Agent Carter» und im Film «Avengers: Endgame» ► gespielt sowie die Hauptrolle in Christopher Nolans Film «Dunkirk» ► von 2017 übernommen und bei Andy Goddards Film «Six Minutes to Midnight» von 2020 mitgemacht. «Constellation» wurde von Peter Harness entwickelt und geschrieben und wird von Turbine Studios und Haut et Court TV für Apple TV+ koproduziert.