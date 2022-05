Disney schätzt: Werbe-Abo sehr beliebt

Vermischtes

Langfristig könnten sich viele Haushalte für ein werbebasiertes Modell von Disney+ entscheiden.

Disney geht davon aus, dass sich langfristig die Mehrheit der Disney+-Kunden für den kostengünstigeren, werbefinanzierten Tarif entscheiden wird, der noch in diesem Jahr eingeführt werden soll. "Basierend auf unseren Erfahrungen mit Hulu haben wir mehr AVOD-Abonnenten (werbegestütztes Video-on-Demand) als SVOD-Abonnenten (Abonnement-VOD)", sagte Christine McCarthy, CFO von Disney, am Mittwoch auf dem 9th Annual MoffettNathanson Media and Communications Summit. "Wir erwarten für Disney+ und Hulu ungefähr den gleichen Prozentsatz, einfach aufgrund der Erfahrungskurve, die wir erlebt haben."Vor einigen Jahren gab Hulu bekannt, dass 70 Prozent der Zuschauer werbefinanzierte Tarife nutzen, während der Rest die teureren werbefreien Tarife nutzt. McCarthy sagte, dass das Disney+-Werbeinventar zu einem höheren Preis verkauft werden wird, was den erwarteten durchschnittlichen Umsatz pro Abonnent "verbessern" wird. "Wir haben ein sehr gutes Gefühl bei dieser Gelegenheit", sagte sie.Seit der Ankündigung von Plänen zur Einführung von Disney+ mit Werbeeinblendungen im März hat sich das Unternehmen über Details zu Disney+ mit Werbeeinblendungen, einschließlich des Preises, weitgehend bedeckt gehalten. Das Unternehmen hat nur gesagt, dass die werbefinanzierte Version günstiger sein wird als die werbefreie Version (derzeit 7,99 US-Dollar pro Monat in den USA) und Ende 2022 zuerst in den USA eingeführt werden soll.