Zweite «Squid Game»-Staffel kommt erst Ende 2023

Die Produktion der südkoreanischen Serie dauert an und die Veröffentlichung könnte sich auf 2024 verschieben.

Nach einer längeren Wartezeit wurde die Seriefür eine zweite Staffel fortgesetzt. Jedoch müssen die Fans warten, weil Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk sagte, dass die nächsten Episoden erst Ende 2023 veröffentlicht werden können. Sollten die neuen Geschichten erst 2024 ihren Weg zu Netflix finden, wäre er auch nicht überrascht, teilte er „Vanity Fair“ mit.„Vanity Fair“ fügte in seinem Bericht hinzu: "[Hwang] hat nur etwa drei Seiten an Ideen, die er in ein Skript verwandeln will, also gibt es nicht viel, was er [über Staffel 2] sagen kann, außer dass es mehr Spiele geben wird." - "Die Menschheit wird durch diese Spiele erneut auf die Probe gestellt werden", teaste Hwang vage über die nächste Staffel. "Ich möchte die Frage stellen: 'Ist wahre Solidarität zwischen Menschen möglich?'"Nach monatelangen Spekulationen darüber, ob die Serie eine zweite Staffel erhalten würde, bestätigte Netflix im Januar offiziell, dass Staffel zwei fortgesetzt wird. Netflix-CEO Ted Sarandos sagte der Presse: "Auf jeden Fall. Das «Squid Game»-Universum hat gerade erst begonnen."