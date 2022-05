Quotencheck

In den vergangenen Wochen strahlte ProSieben Maxx die Serie am Freitagabend aus.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx setzte in den vergangenen Wochen auf die von TV Tokyo produzierte Serie «One Punch Man», die sich um Saitama dreht. Der junge Held mit Glatze und Umhang lebt in der Stadt Z, wo diverse Monster auftauchen und Schaden verursachen. Superheld wurde er aus Hobby. Er trainierte hart, um gegen die Monster bestehen können. Bereits 23 Manga-Bände sind entstanden und auch hierzulande bei Kaze Manga erschienen.Die Fernsehausstrahlung startete am 8. April um 22.30 Uhr. Die zwei Doppelfolgen lockten 0,13 und 0,12 Millionen Menschen an, wovon 0,10 und 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige waren. Die Marktanteile lagen bei akzeptablen 1,7 und 1,6 Prozent. Sieben Tage später hatte man 0,16 und 0,15 Millionen Zuschauer eingefahren, ProSieben Maxx konnte jeweils 0,13 Millionen junge Zuschauer vorweisen. Das Ergebnis waren fantastische 2,6 und 3,0 Prozent.Doch wie gewonnen, so zerronnen: Am 22. April fanden nur 0,08 und 0,09 Millionen Zuschauer den Weg zu ProSieben Maxx , in der Zielgruppe sackte man auf 60.000 und 70.000 Zuschauer. Das führte zu enttäuschenden 1,0 und 1,2 Prozent. Nur etwas leicht besser verliefen die Werte eine Woche später, da 1,6 und 1,3 Prozent erzielt wurden. Insgesamt wollten sich 0,13 und 0,10 Millionen Menschen das Programm ansehen. Die Serie erlangte 0,07 und 0,08 Millionen Zuschauer bei den jungen Menschen.Die vorletzte Doppelfolge, die am 6. Mai ausgestrahlt wurde, war bei 0,10 und 0,12 Millionen Zuschauern beliebt. Die Sendungen starteten um 22.05 Uhr und verbuchten beim Gesamtpublikum weiterhin schwache Werte. Nur 0,4 sowie 0,6 Prozent Marktanteil wurden generiert. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,08 sowie 0,11 Millionen ermittelt, sodass man mal wieder auf gute 1,4 und 2,0 Prozent Marktanteil kam.Schließlich stand am 13. Mai das Staffelfinale an das um 22.05 Uhr startete. Die letzten beiden Geschichten aus der ersten Staffel wollten jeweils 0,9 Millionen Zuschauer sehen. Beide Episoden verzeichneten jeweils 0,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,05 sowie 0,07 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass ProSieben Maxx sich mit 0,9 und 1,3 Prozent zufrieden geben musste.Die japanische Serie mit ihren zwölf Episoden erreichte im Durchschnitt 0,11 Millionen Zuschauer und 0,5 Prozent Marktanteil. «One Punch Man», das im Jahr 2015 produziert wurde, sicherte sich 0,09 Millionen junge Zuschauer, sodass ein mauer Marktanteil von 1,6 Prozent möglich war. ProSieben Maxx setzt die Serie direkt am Freitag mit der zweiten Staffel fort.