RTL+ überträgt «Rock am Ring»

TV-News

Der Streamingdienst bringt Headliner wie Green Day, Muse und Volbeat von der Festival-Bühne ins Wohnzimmer.

Der Streamingdienst RTL+ hat sich mit der Ticketing-Agentur CTS Eventim zusammengeschlossen, um eines der größten Musikfestivals Deutschlands,, live zu übertragen. Das Musik-Event musste Pandemie-bedingt in den vergangenen beiden Jahren abgesagt werden, kehrt nun aber am 3. Juni zurück. Das dreitägige Festival, bei dem Green Day, Muse und Volbeat als Headliner auftreten werden, wird bei RTL+ für Premium-Abonnenten zugänglich sein.Die Übertragung wird produziert von Eventim Brand Connect, unter dem Dach von CTS Eventim zuständig für Markenpartnerschaften, Mediavermarktung und Sponsoring. „Wir freuen uns sehr, mit RTL+ einen neuen Namen und fantastischen Medienpartner gewonnen zu haben. Nach zwei Jahren Zwangspause ist diese Ausgabe von Rock am Ring etwas ganz Besonderes. Es ist großartig, dieses Erlebnis nun mit noch viel mehr Menschen teilen zu können“, erklärt Frithjof Pils, Geschäftsführer von Eventim Live, und kündigt an: „Unsere Partnerschaft mit RTL+ unterstreicht unser strategisches Ziel, Eventim Brand Connect als Geschäftsbereich in nächster Zukunft massiv auszubauen.“Frauke Neeb, Programmdirektorin RTL+, fügt hinzu: „Wir bauen RTL+ gerade zur größten Entertainmentplattform Deutschlands aus und werden dort zukünftig auch ein umfangreiches Musikangebot zum Streamen bereitstellen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir durch die neue Partnerschaft mit Eventim schon jetzt die Möglichkeit haben, unseren Kundinnen und Kunden das größte Traditionsfestival mit hochkarätigen Musikacts im Livestream anzubieten.“ Als weitere Acts stehen unter anderem Placebo, Måneskin, Marteria, Beatsteaks, Jan Delay & Disko No. 1, The Offspring, Korn, Deftones und Scooter auf der Bühne am Nürburgring.