«Lets Dance»: Daniel Hartwich muss erneut passen

TV-News

Der Moderator an der Seite von Victoria Swarovski fehlt am Freitagabend krankheitsbedingt. Ein Ersatzmann steht aber schon auf dem Tanzparkett.

Am heutigen Freitagabend, 20. Mai, findet «Das große Finale» der 15.-Staffel statt und ausgerechnet in der letzten Sendung muss die RTL-Show auf eines seiner prominentesten Gesichter verzichten. Moderator Daniel Hartwich, der die Tanzpaare nach ihren Darbietungen der Jury vorstellt und sie dabei meist heißblütig gegen allzu harte Kritiken verteidigt, wird nicht an der Live-Show teilnehmen können. Am Freitagvormittag bestätigte RTL die Nachricht und sprach von einem „krankheitsbedingtem“ Ausfall.Für Hartwich ist es nicht der erste Fehltermin in diesem Jahr. Bereits in der fünften Show musste der Moderator, der gemeinsam mit Victoria Swarovski durch die Sendung führt, passen. Damals war er positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Produktion war zu Beginn der Staffel ohnehinn massiv von der Lungenkrankheit betroffen, beispielweise fiel in der Kennen-Lern-Show auch Juror Joachim Llambi Corona-bedingt aus.Einem Einsatz von Llambi und dessen Jury-Kollegen Motsi Mabuse und Jorge González steht am heutigen Abend derweil nichts im Wege. Auch wird Swarovski nicht alleine moderieren müssen, ihr wird wie damals in Show fünf Jan Köppen an die Seite gestellt. In der kommenden Woche, wennlive gesendet wird, ist eine Rückkehr von Daniel Hartwich vorgesehen.Im heutigen Finale tanzen Janin Ullmann mit Zsolt Sándor Cseke, René Casselly mit Kathrin Menzinger und Mathias Mester mit Vorjahressiegerin Renata Lusin. Alle drei Paare müssen jeweils drei Tänze vortragen, einen Jury-Tanz, ihren Lieblingstanz und einen Final-Freestyle.