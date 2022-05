Halbfinale: «Topmodels» in der Zielgruppe weiter gut

Quotennews

Am Donnerstagabend musste Heidi Klum mit ihren Kandidatinnen einmal mehr gegen Fußball antreten.

Am Donnerstagabend stand das Halbfinale vonauf dem ProSieben-Programm. Dieses Mal mussten die Kandidatinnen der Reality-Show auf einer fünf Meter hohen Schwingstange Spannung zeigen und unterschiedliche Posen einnehmen und zugleich ausdrucksstarke Gesichter zeigen. Anschließend wurden die Frauen von Heidi Klum und deren Tochter aussortiert.Die Produktion von Redseven wollten sich dieses Mal 1,84 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen. In den vergangenen Wochen schaffte es die Sendung nicht mehr über die Zwei-Millionen-Marke, dafür schlug sich das Format zumindest dank fehlender Konkurrenz im linearen Fernsehen recht gut. In dieser Woche waren 1,04 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, die zu 16,7 Prozent Marktanteil sorgten. Fakt ist aber auch: Die ersten Episoden der Staffel erreichten Marktanteile zwischen 20,3 und 26,5 Prozent – nur am 24. Februar rutschte man auf 16,1 Prozent ab.Annemarie Carpendale führte im Anschluss durch, das sich 0,67 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Der Gesamtmarktanteil rutschte von 7,8 auf 6,2 Prozent. Bei den Umworbenen waren 0,33 Millionen Zuschauer dabei, die zu 11,4 Prozent führten. Ab 00.25 Uhr wurde die Topmodel-Suche wiederholt, die noch einmal 90.000 Millionen Zuschauer einsammelte und auf unschöne 4,5 Prozent bei den jungen Menschen kam.