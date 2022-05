rbb Queer feiert 5. Geburtstag  BR feiert mit

TV-News

Die nicht-heterosexuelle Filmreihe des rbb startet im Juli in ihre fünfte Runde. Auch der Bayerische Rundfunk wird in diesem Monat sechs Filme zeigen, die sich mit nicht-heteronormativen Themen beschäftigen.

Unter dem Titel „rbb Queer“ präsentiert der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) im linearen Fernsehen seit 2018 eine eigene nicht-heterosexuelle Filmreihe, die auch in diesem Jahr wieder ausgestrahlt wird. Zwischen dem 2. Juli und 13. August zeigt der Sender immer samstags jeweils ab 23:30 Uhr sieben Filme, die sich mit nicht-heteronormativen Themen beschäftigen. Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt rbb-Filmexperte Knut Elstermann die cineastischen Highlights vor und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption. Doch damit nicht genug. Auch der Bayerische Rundfunk (BR) wird in diesem Jahr zum ersten Mal eine „BR Queer“-Reihe starten und diese immer donnerstags jeweils ab 23:15 Uhr ausstrahlen.„Ich freue mich, dass unsere Filmreihe rbb Queer jetzt Verstärkung aus dem Süden bekommt. Je mehr Sender sich beteiligen, desto besser. Denn umso selbstverständlicher wird queer sein - in Berlin, genauso wie in Brandenburg an der Havel oder in Bad Tölz“, begrüßt rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus die Einführung der Queer-Reihe beim BR.„Bewegend, berührend, bereichernd – das ist unsere queere Filmreihe im Juli 2022. Wir freuen uns mit dem rbb über besondere, diverse, europäische Filme: Zwei deutsche Erstausstrahlungen sowie hochkarätige internationale Kinofilme in BR Queer entsprechen dem hohen Niveau, für das der BR im Bereich des Kinofilms traditionell steht", erklärt BR-Programmdirektor Kultur Björn Wilhelm.Den Auftakt von rbb Queer macht am 2. Juli um 23.30 Uhr der Coming-of-Age- und Liebesfilm. In seinem autobiografischen Regiedebüt erzählt Faraz Shariat vom queeren Heranwachsen eines Einwanderersohns in Deutschland, der sich in einen iranischen Geflüchteten verliebt. Der BR startet am 7. Juli in die Sendereihe mit Colette Bothofs Film, der auch am 16. Juli im rbb Fernsehen läuft. Darauf folgt im BR am gleichen Abend der lesbische Liebesfilmvon Alexandra-Therese Keinings.